O World Rugby confirmou hoje o adiamento de todas as etapas que restam do Circuito Mundial de Sevens (World Rugby Sevens Series) 2019-20, tanto masculinas como femininas, por conta da pandemia do COVID-19.

A entidade já havia adiado para o segundo semestre as etapas de Hong Kong (masculina e feminina) e Singapura (apenas masculina), que seriam em abril, mas agora completou a série de adiamentos com as etapas que seriam em maio: Langford (no Canadá, etapa apenas feminina), Londres (na Inglaterra, etapa apenas masculina) e Paris (França, etapa masculina e feminina).

Todas as etapas que restam da temporada 2019-20 deverão ser realizadas no segundo semestre, antes do início da temporada 2020-21, em datas ainda a serem estabelecidas, mas provavelmente entre setembro, outubro e novembro.

Luta das Yaras adiada

Tal anúncio impacta diretamente a Seleção Brasileira Feminina, que é uma das 11 seleções fixas do circuito feminino. O Brasil, no momento, ocupa a última colocação do circuito e tem mais 3 etapas para tentar escapar do rebaixamento (destinado ao último colocado ao final da temporada).

Caso os Jogos Olímpicos sejam mantidos para julho, as Yaras poderão não ter mais nenhuma competição antes deles. O único torneio do primeiro semestre ainda não adiado que o Brasil jogará é o Sul-Americano de maio, no Paraguai.

Classificação do Circuito Mundial de Sevens Feminino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 96 16 20 20 20 20 Austrália 80 18 14 18 14 16 Canadá 80 10 18 16 18 18 França 70 14 12 14 16 14 EUA 66 20 16 12 12 6 Rússia 40 8 10 6 8 8 Fiji 38 2 8 10 6 12 Inglaterra 36 4 4 8 10 10 Espanha 28 12 6 4 3 3 Irlanda 15 6 3 2 2 2 Brasil 6 1 2 1 1 1 Campeão por etapa

11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas

Classificação do Circuito Mundial de Sevens Masculino



Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 115 19 22 22 13 17 22 África do Sul 104 22 19 7 19 22 15 Fiji 83 8 15 8 22 19 11 Austrália 81 13 5 17 12 15 19 Inglaterra 77 17 7 15 15 10 13 França 74 12 17 19 8 11 7 EUA 72 10 8 12 17 13 12 Canadá 57 7 6 13 7 7 17 Argentina 56 11 13 11 10 8 3 Irlanda 49 5 12 5 11 12 4 Escócia 37 3 10 6 6 4 8 Quênia 34 4 11 10 1 3 5 Samoa 34 15 4 2 2 5 6 Espanha 33 6 3 4 4 6 10 Gales 13 2 1 1 5 2 2 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;