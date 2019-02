No sábado, dia 23, com entrada livre, a Seleção Brasileira Feminina colocará em campo no CEPEUSP, em São Paulo, dois elencos para começarem a preparação para a temporada 2019. Contra os dois times brasileiros estarão a Seleção Argentina, Las Pumas, e as paulistas do Band Saracens.

Para o evento, o técnico Reuben Samuel contará com 20 atletas:

Aline Mayumi Bednarski (SPAC), Aline Furtado (USP), Andressa Alves (Guanabara), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Byanca Miranda (Melina), Dayana Dakar (Niterói), Franciele Martins (Melina), Giovanna Olio (SPAC), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Isadora Lopes (Melina), Leila Silva (Leoas), Leticia “Tixa” Martins (Band Saracens), Luiza Campos (Charrua), Maysa Silva (Curitiba), Milena Mariano Silva (São José), Pamella Silva (Guanabara), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mullan” Costa (Delta), Thalita Costa (Delta);

Tabela

09h00 – Brasil 2 x Argentina

09h22 – Band Saracens x Brasil 1

11h00 – Brasil 1 x Brasil 2

11h22 – Argentina x Band Saracens

13h00 – Brasil 2 x Band Saracens

13h22 – Brasil 1 x Argentina