Nos dias 1º e 2 de junho, Lima, no Peru, será o palco para o segundo Sul-Americano Feminino de 2019, que valerá também como o Pré Olímpico da América do Sul.

Dez países entrarão em campo por 1 lugar nos Jogos Olímpicos de 2020, com mais 2 seleções se classificando para o Pré Olímpico Mundial, que será jogado no ano que vem entre times de todos os continentes valendo uma última vaga em Tóquio.

Os grupos do Pré Olímpico Sul-Americano foram revelados nesta semana, com o Brasil encarando no Grupo A as seleções de Peru, Paraguai, Venezuela e Guatemala. A Colômbia (que não disputou o Sul-Americano de Asunción) será a principal oponente da Argentina no Grupo B, que ainda conta com Chile, Uruguai e Costa Rica. Como é notório, o Brasil jamais foi derrotado por uma seleção do continente.

Além de Pré Olímpico, o torneio de Lima servirá também como qualificatório para os Jogos Pan-Americanos, que rolarão também na capital peruana em julho. Peru, Brasil e Argentina já estão classificados ao Pan e, com isso, apenas as demais 7 seleções jogarão pela última vaga no torneio.

O Pré Olímpico Masculino será jogado apenas no fim de junho (29 e 30), em Santiago, no Chile, valendo também como Qualificatório para o Pan.

Grupo A: Brasil, Peru, Paraguai, Venezuela e Guatemala

Grupo B: Argentina, Chile, Uruguai, Costa Rica e Colômbia