Nos dias 8 e 9 de novembro, o Uruguai receberá mais uma edição do Sul-Americano Feminino, novamente incluído dentro da programação do Torneio Valentin Martinez, no clube do Carrasco Polo, em Montevidéu.

A Seleção Brasileira conheceu seus oponentes, com o torneio contando com 10 equipes. Será o reencontro do Brasil com a Colômbia, que derrotou as Yaras nos Jogos Pan-Americanos deste ano.

Grupo A: Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguai e Uruguai

Grupo B: Brasil, Colômbia, Guatemala, Peru e Venezuela