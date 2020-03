A Seleção Brasileira Feminina de Rugby XV vai encarar nesse sábado, dia 7, seu terceiro jogo oficial na história (depois dos duelos de 2008 contra Holanda e 2019 justamente contra a Colômbia). As Yaras viajarão a Medellín para encararem a Colômbia em partida histórica, que será o primeiro jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo até hoje na América do Sul. O vencedor do embate entre Brasil e Colômbia enfrentará o Quênia, em partida que definirá classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2021.

No ano passado, as duas seleções duelaram em amistoso também em Medellín, com vitória colombiana por 28 x 07. Para o jogo desse sábado, o treinador Reuben Samuel convocou 24 jogadoras, das quais 17 estiveram no elenco do amistoso de 2019. Entre os destaques de novidades no elenco estão a veterana Baby, que jogou XV na Austrália brevemente, e Bea, que jogou XV junto de sua irmã, a Bu (que já estava no elenco de 2019), no Glendale, dos Estados Unidos, no ano passado. Mulan, que brilhou no sevens nesta temporada, também ganhou espaço, assim como a veterana e capitã algumas vezes do sevens Luiza.