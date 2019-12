A Seleção Brasileira Feminina é a grande atração desta semana. As Yaras viajam a Dubai (Emirados Árabes Unidos) para a segunda etapa do Circuito Mundial de Sevens 2019-20 (World Rugby Sevens Series), a 1ª divisão mundial, da qual o Brasil é um dos 11 times fixos. O torneio será entre os dias 5 e 7 deste mês, com o Brasil tendo caído na mesma chave de Estados Unidos, Canadá e Rússia, o Grupo A.

O técnico Reuben Samuel selecionou 13 atletas para a viagem, mantendo a base que vinha jogando. Com relação à primeira etapa, disputada nos Estados Unidos em outubro, foram mantidas 9 atletas (Bianca, Rafa, Raquel, Luiza, Izzy, Mari, Mulan, Esh e Andressa), com as novidades sendo os retornos de Yu, Fran, Leila e Byanca. O mesmo elenco depois irá à Cidade do Cabo (África do Sul), que receberá a terceira etapa do Circuito nos dias 13 a 15 de dezembro.

Convocadas:

Aline Mayumi “Yu” Bednarski (SPAC)

Andressa Alves (Guanabara)

Bianca dos Santos Silva (Leoas)

Byanca Miranda (Melina)

Eshyllen Coimbra (Guanabara)

Franciele Martins (Melina)

Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói)

Leila Cássia Silva (Leoas)

Luiza Campos (Charrua)

Mariana Nicolau (São José)

Rafaela Zanellato (Curitiba)

Raquel Kochhann (Charrua)

Thalia “Mulan” Costa (Delta)

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Feminina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Feminino

Grupo A: Estados Unidos, Canadá, Rússia e Brasil

Grupo B: Austrália, Espanha, Irlanda e Fiji

Grupo C: Nova Zelândia, França, Inglaterra e Japão

Jogos do Brasil

*Horários de Brasília

Quinta (05) – 08h58 – Brasil x Estados Unidos

Sexta (06) – 02h44 – Brasil x Canadá

Sexta (06) – 07h56 – Brasil x Rússia

Classificação

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 EUA 20 20 Austrália 18 18 Nova Zelândia 16 16 França 14 14 Espanha 12 12 Canadá 10 10 Rússia 8 8 Irlanda 6 6 Inglaterra 4 4 Fiji 2 2 Brasil 1 1 Campeão por etapa

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas