Brasil campeão de mais um torneio feminino na América do Sul! Neste domingo, a Seleção Brasileira conquistou de forma invicta o torneio do Fórum Sul-Americano Feminino, em Assunção, no Paraguai, vencendo no dia final a Argentina por duas vezes sem sobressaltos. O torneio valeu como preparação para as Yaras disputarem em maio a etapa do Canadá da Série Mundial Feminina e em junho o Sul-Americano e Pré Olímpico, no Peru.

Clique aqui para ver como foi o sábado de jogos.

Paraguai e Uruguai sobram no Challenge

Maiores forças do grupo, Paraguai e Uruguai não tiveram dificuldades para se impôr na primeira rodada do Challenge, com vitórias sobre Venezuela e Guatemala, que por sua vez, arrancou um empate contra a Costa Rica no duelo centro-americano.

A Venezuela viria a se recuperar frente à Guatemala, com vitória larga, e o Uruguai se manteve invicta dentro do Challenge, levando a decisão da taça para a partida final, qual foi derrotado pelo Paraguai, 5o colocado geral. Já a Costa Rica conseguiu seu melhor resultado em torneios continentais vencendo a Venezuela.

Brasil começa bem na Ouro

O primeiro desafio das Yaras foi o Chile, e o domínio brasileiro foi absoluto do primeiro ao último minuto, com destaque para Andressa que correu para dois tries, Aline e Thalia também voando em campo com dois belos tries de meio campo. O Chile chegou a esboçar uma reação no início do segundo tempo, mas a pressão defensiva das Yaras nos contra rucks foi demais para a equipe suportar.

Contra a Argentina, a história foi muito diferente, exigindo criatividade das Yaras frente a boa defesa adversária, e Aline abriu o placar após boa movimentação em que as argentinas não conseguiram se reagrupar. O emptate veio com Montero escapando pela ponta e voando para o ingoal, Bianca quase conseguiu evitar, mas na sequência a veloz ponta também conseguiu uma grande corrida e acionou Mariana pela direita para colocar o Brasil em vantagem no intervalo. No retorno, o Brasil sofreu nos primeiros minutos, com Bianca levando amarelo mas Raquel foi gigante no momento mais crítico e de uma grande arrancada sua, saiu o try de Thalia, dando calma para as Yaras. O Brasil seguiu melhor e Bianca anotou o quarto try sobre a Argentina, garantindo a vitória.

Na grande final, em jogo que não teve transmissão, o Brasil voltou a se impor sobre a Argentina, vencendo bem por 22 x 07, para não deixar dúvidas sobre sua hegemonia.





10h00 – Challenge – Guatemala 17 x 17 Costa Rica

10h22 – Challenge – Venezuela 05 x 27 Paraguai

11h34 – Challenge – Uruguai 22 x 00 Venezuela

11h56 – Challenge – Paraguai 51 x 00 Guatemala

12h18 – Taça Ouro – Brasil 38 x 00 Chile

12h40 – Taça Ouro – Argentina 27 x 00 Peru

13h32 – Challenge – Venezuela 32 x 05 Guatemala

13h54 – Challenge – Uruguai 22 x 05 Costa Rica

14h16 – Taça Ouro – Brasil 17 x 05 Argentina

14h38 – Taça Ouro – Chile 00 x 22 Peru

15h30 – Challenge – Paraguai 17 x 05 Uruguai

15h52 – Challenge – Venezuela 05 x 24 Costa Rica

16h14 – Decisão de Bronze (3º lugar geral) – Chile 14 X 07 Peru

16h36 – FINAL Ouro – Brasil 22 X 07 Argentina

Classificação final: 1 Brasil, 2 Argentina, 3 Chile, 4 Peru, 5 Paraguai, 6 Uruguai, 7 Costa Rica, 8 Venezuela, 9 Guatemala;