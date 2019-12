Neste sábado, a Seleção Brasileira voltou a campo na Cidade do Cabo (África do Sul) para o encerramento da fase de grupos da 3ª etapa do Circuito Mundial de Sevens Feminino. Os jogos estão passando ao vivo no Watch ESPN.

Highlights: Check out all the action as the women's quarter-finals were decided on day two at the #CapeTown7s#DHLRugby pic.twitter.com/Iu3A5J3Ctv — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 14, 2019



Após derrota para o Canadá na primeira rodada na sexta, as brasileiras não seguraram França e Espanha e terão que jogar pelo 11º lugar no domingo contra a Irlanda.

No primeiro desafio do sábado, as Yaras encararam a França, que dominou o jogo de ponta a ponta, vencendo por 45 x 00. As francesas foram superiores em todos os aspectos, com destaques para a gigante Okemba e para Guerin, que marcaram 2 tries cada. A França ainda fecharia o grupo no primeiro lugar, ao derrotar o Canadá no jogo decisivo por 14 x 12, com Okemba de novo marcando try decisivo.

Já no jogo final do grupo contra a Espanha, o Brasil até flertou com a vitória. As espanholas marcaram o primeiro try na primeira bola, com Erbina, mas o Brasil virou o marcador com tries de Mulan e Izzy, abrindo 14 x 05. Porém, o segundo tempo foi das Leonas, que se impuseram, criando espaços em uma defesa brasileira que segue problemática. O momento decisivo acabou sendo cartão amarelo de Mari, que abriu espaço para a virada ibérica. Erbina, Corres, Fresneda e Pla garantiram a vitória espanhola por 29 x 14.

- Continua depois da publicidade -



Nos demais grupos, o grande destaque ficou com a vitória da Austrália sobre os Estados Unidos por 19 x 14, no jogão da rodada, com Tonegato marcando o try da vitória na última bola. A Inglaterra ainda ergueu a cabeça e finalmente retornou às quartas de final, passando pela Irlanda por 36 x 07, ao passo que a Nova Zelândia não encantou e sofreu no sábado para vencer Fiji por 12 x 10 e Rússia por 12 x 00.

Tonegato wins it for Australia.@emmatonegato shows her class to score the winning try for @Aussie7s, their first win against USA this series.#ImpactMoment #DHLRugby pic.twitter.com/bhzqraMCbD — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 14, 2019

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 3ª etapa Feminina – na Cidade do Cabo, África do Sul

Feminino

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR COMO FORAM OS JOGOS DE SEXTA

*Horários de Brasília

Sábado, dia 14 de dezembro

03h45 – Austrália 29 x 00 Irlanda

04h07 – Estados Unidos 21 x 07 Inglaterra

04h29 – França 45 x 00 Brasil

04h51 – Canadá 28 x 07 Espanha

05h13 – Rússia 31 x 12 África do Sul

05h35 – Nova Zelândia 12 x 10 Fiji

09h35 – Inglaterra 36 x 07 Irlanda

09h57 – Estados Unidos 14 x 19 Austrália

10h19 – Espanha 29 x 14 Brasil

10h41 – Canadá 12 x 14 França

11h03 – Fiji 27 x 05 África do Sul

11h25 – Nova Zelândia 12 x 00 Rússia

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Fiji, 3 Rússia, 4 África do Sul

Grupo B: 1 França, 2 Canadá, 3 Espanha, 4 Brasil

Grupo C: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Inglaterra, 4 Irlanda

Domingo, dia 15 de dezembro

04h50 – França x Rússia – Quartas de final

05h12 – Austrália x Fiji – Quartas de final

05h34 – Canadá x Estados Unidos – Quartas de final

05h56 – Nova Zelândia x Inglaterra – Quartas de final

08h11 – Brasil x Irlanda – Decisão de 11º lugar

08h33 – Espanha x África do Sul – Decisão de 9º lugar

08h55 – Semifinal

09h17 – Semifinal

12h37 – Decisão de 3º lugar

13h26 – FINAL