Novamente, entre sexta e domingo, o melhor do sevens internacional será destaque, com Sydney, na Austrália, recebendo o Circuito Mundial de Sevens (masculina e feminina).

No torneio feminino, o 5º da temporada 2019-20 (de um total de 8), o Brasil irá a campo precisando de um grande resultado para começar a reagir em sua luta contra o rebaixamento. No momento, as Yaras estão na lanterna (e apenas 1 time será rebaixado).

Na parte de cima da tabela, a Nova Zelândia já disparou na liderança e o torneio de Sydney será crucial para Austrália, Canadá, Estados Unidos e França, se ainda quiserem ter alguma chance de título mundial.

Com transmissões para o Brasil ao vivo pelo Watch ESPN, os jogos serão no novíssimo Bankwest Stadium (Western Sydney Stadium), no oeste de Sydney, e a questão dos incêndios nos arredores da cidade são motivo de preocupação, por conta da má qualidade do ar.

Formato

A etapa da Austrália terá o mesmo formato da etapa da Nova Zelândia:

12 seleções, divididas em 3 grupos com 4 times cada;

Apenas o 1º colocado de cada grupo e o melhor 2º colocado avançarão às semifinais;

Os 2 piores 2ºs colocado jogarão pelo 5° lugar; os 2 melhores 3ºs colocado jogarão pelo 7º lugar; o pior 3º e o melhor 4º jogarão pelo 9º lugar; e os 2 piores 4ºs colocados jogarão pelo 11º lugar;

Grupo a grupo

Grupo A

A Nova Zelândia encabeça o Grupo A e é a grande favorita a avançar às semis e ao título. Stacey Fluhler é a grande nome da temporada, enquanto Michaela Blyde está de volta para compor um elenco quase imbatível;

A Inglaterra mostrou finalmente evolução na etapa passada, depois de início péssimo de temporada, e aparece como a segunda força do da chave. A Rússia será sua principal concorrente na chave, correndo por fora;

O convidado Japão completa e chave e inglesas e russas sabem como é importante vencerem bem as japonesas para avançarem ao menos como melhores vices;

Grupo B



O Brasil está no Grupo B, competindo com Canadá, Estados Unidos (seleções que o Brasil jamais derrotou) e Fiji.

As Yaras estão com um elenco forte (podemos chamar de força máxima) e fizeram ótima preparação com 6 semanas de treinos na Nova Zelândia antes da etapa passada;

A principal oportunidade do Brasil de fugir da lanterna no grupo é vencendo Fiji, que vive de altos e baixos. As Yaras venceram Fiji pela última vez em Barueri em 2015. Desde então, as brasileiras tiveram dificuldades contra as fijianas, que venceram o último encontro por 32 x 14, em 2019, no Canadá;

Fiji corre por fora na chave, pois o favoritismo é todo da dupla norte-americana, Canadá e Estados Unidos, que estarão sedentas por fazerem placares largos contra brasileira e fijianas, de olho nas semis;

O Canadá tem momento melhor, tendo sido vice campeão na etapa passada, com Charity Williams e Ghislaine Landry voando baixo. Porém, o time dos EUA, de Tapper, Thomas e Kelter é fortíssimo e venceu o Canadá na etapa de Dubai. Depois, na etapa da África do Sul, o Canadá venceu os EUA;

Grupo C



Dona da casa, a Austrália é a favorita no Grupo C e está com o peso da obrigação de título em casa para seguir sonhando em alcançar a Nova Zelândia na temporada. Green, Du Toit, Tonegato fazem grande circuito;

A principal concorrente da Austrália é a França, que também sonha com título da etapa. Apesar de não ter a craque Ciofani, a França mostrou qualidade flertando com vitória sobre a Nova Zelândia na etapa passada. Olhos para Coralie Bertrand;

Austrália e França duelaram na temporada atual 3 vezes, com 2 vitórias australianas. A França venceu o último duelo, na Nova Zelândia, valendo o 3º lugar;

Irlanda e Espanha fecham o grupo e são as seleções que o Brasil está perseguindo na luta contra o rebaixamento. Ambas estão em momento ruim e, como o Brasil, pressionadas por uma reação;

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 5ª etapa Feminina – em Sydney, Austrália

Grupo A: Nova Zelândia, Inglaterra, Rússia e Japão

Grupo B: Canadá, Estados Unidos, Fiji e Brasil

Grupo C: Austrália, França, Espanha e Irlanda

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Cláudia Teles (Niterói), Haline Scatrut (Melina),Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Isadora Lopes (Melina), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

19h30 – Estados Unidos x Fiji

19h52 – Canadá x Brasil

20h14 – Inglaterra x Rússia

20h36 – Nova Zelândia x Japão

20h58 – Austrália x Espanha

21h20 – França x Irlanda

01h08 – Estados Unidos x Brasil

01h30 – Canadá x Fiji

01h52 – Inglaterra x Japão

02h14 – Nova Zelândia x Rússia

02h36 – Austrália x Irlanda

02h58 – França x Espanha

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 2 de fevereiro



18h45 – Fiji x Brasil

19h07 – Canadá x Estados Unidos

19h29 – Rússia x Japão

19h51 – Nova Zelândia x Inglaterra

20h13 – Espanha x Irlanda

20h35 – França x Austrália

00h08 – Decisão de 11o lugar

00h30 – Decisão de 9o lugar

00h52 – Decisão de 7o lugar

01h14 – Decisão de 5o lugar

01h36 – Semifinal – 1º Grupo A x Melhor 2º

01h58 – Semifinal – 1º Grupo B x 1º Grupo C

05h37 – Decisão de 3º lugar

06h26 – FINAL