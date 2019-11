ARTIGO COM VÍDEOS – Invictas como sempre! As Yaras – a Seleção Brasileira Feminina – conquistaram pela 17ª vez o Sul-Americano Feminino – e pela 3ª vez no ano, pois 2019 contou com três torneios independentes valendo o título continental.

A conquista brasileira se deu em Montevidéu, durante o Valentin Martinez, com um domingo perfeito. Na sexta, o Brasil já havia provado sua superioridade (clique aqui para relembrar) e confirmou o favoritismo com duas vitórias sobre a Argentina e outra sobre a Colômbia.

O dia começou com o Brasil derrotando a Argentina por 21 x 05 pelo quadrangular da 2ª fase da competição, em jogo que teve as Yaras abrindo 21 x 00, com Mulan, Mari Nicolau e Isa, antes das Pumas responderem no fim.



O último jogo da fase de grupos foi uma afirmação importante das Yaras, que deram a volta por cima depois da derrota nos Jogos Pan-Americanos para a Colômbia. As colombianas não estiveram bem em Montevidéu, perderam para a Argentina jogo decisivo e foram atropeladas pelas Yaras, com o Brasil fazendo implacáveis 47 x 07. Mulan foi destaque com incríveis 4 tries, ao passo que Bianca, Izzy e Claudinha também fizeram os seus.



Na grande final, o Brasil sentiu a evolução argentina, com as Pumas abrindo o placar com o primeiro try da partida. Izzy respondeu com o try que virou o marcador para as Yaras em 7 x 5, mas as Pumas cruzaram o in-goal antes do intervalo para abrirem 10 x 07. No segundo tempo, as argentinas resistiram ao Brasil e tornou o jogo dramático, com o try da virada das Yaras saindo restando apenas 2 minutos para o fim, em contra ataque letal de Raquel. Ainda houve tempo para Izzy fazer o último try brasileiro, selando a vitória em 19 x 10. Suados.



A Colômbia se reergueu ainda vencendo o Paraguai pelo 3º lugar. Com isso, Argentina e Colômbia representarão a América do Sul no Hong Kong Sevens, o torneio da 2ª divisão mundial, ao passo que as argentinas ainda ganharam vaga como convidadas na etapa do Canadá da primeira divisão mundial.

O Brasil volta a campo na primeira semana de dezembro, em Dubai, pela segunda etapa do Circuito Mundial, que tem o Brasil jogando a primeira divisão.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 08 de novembro

1ª fase

10h00 – Chile 33 x 00 Uruguai

10h22 – Paraguai 36 x 00 Guatemala

10h44 – Peru 29 x 05 Costa Rica

11h36 – Brasil 47 x 00 Uruguai

11h58 – Colômbia 48 x 00 Guatemala

12h20 – Argentina 49 x 00 Costa Rica

13h27 – Brasil 40 x 00 Chile

13h49 – Colômbia 19 x 12 Paraguai

14h11 – Argentina 35 x 05 Peru

Grupo A: 1 Brasil, 2 Chile, 3 Uruguai

Grupo B: 1 Colômbia, 2 Paraguai, 3 Guatemala

Grupo C: 1 Argentina, 2 Peru, 3 Costa Rica

2ª fase

Taça Ouro (Quadrangular): Brasil, Colômbia, Argentina, Paraguai

Challenge (Pentagonal pelo 5º lugar): Peru, Chile, Uruguai, Costa Rica, Guatemala

15h18 – Peru 22 x 00 Costa Rica – Challenge

15h40 – Uruguai 05 x 54 Chile – Challenge

16h02 – Brasil 24 x 00 Paraguai – Taça Ouro

16h24 – Colômbia 12 x 20 Argentina – Taça Ouro

Sábado, dia 09 de novembro

09h30 – Costa Rica 17 x 07 Uruguai – Challenge

09h52 – Guatemala 00 x 31 Chile – Challenge

10h44 – Brasil 21 x 05 Argentina – Taça Ouro

11h06 – Colômbia 05 x 05 Paraguai – Taça Ouro

11h28 – Peru 15 x 05 Guatemala – Challenge

11h50 – Chile 29 x 07 Costa Rica – Challenge

12h42 – Brasil 47 x 07 Colômbia – Taça Ouro

13h04 – Argentina 20 x 05 Paraguai – Taça Ouro

13h26 – Guatemala 12 x 20 Costa Rica – Challenge

13h48 – Peru 19 x 12 Uruguai – Challenge

15h40 – Peru 34 x 00 Chile – Challenge

16h02 – Guatemala 31 x 05 Uruguai – Challenge

16h24 – Colômbia 17 x 12 Paraguai – 3º lugar

16h46 – Brasil 19 x 10 Argentina – FINAL

Yaras

Mariana Nicolau / São José

Luiza Campos / Charrua

Rafaela Zenellato / Curitiba

Isadora “Izzy” Cerullo / Niterói

Raquel Kochhann / Charrua

Bianca Silva / Leoas

Thalia “Mulan” Costa / Delta

Isadora Lopes / Melina

Cláudia Teles / Niterói

Eshyllen Coimbra / Guanabara

Aline “Yu” Bednarski / SPAC

Franciele Barros / Melina

Lista de campeões sul-americanos feminino

Ano Sede Campeão Vice-campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 7º lugar 8º lugar 9º lugar 2004 Barquisimeto (Venezuela) Brasil Venezuela Colômbia Argentina Uruguai Chile Paraguai Peru 2005 São Paulo (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Colômbia Chile Uruguai Paraguai Peru 2007 Viña del Mar (Chile) Brasil Colômbia Venezuela Argentina Chile Uruguai Peru 2008 Punta del Este (Uruguai) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2009 São José dos Campos (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2010 Mar del Plata (Argentina) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2011 Bento Gonçalves (Brasil) Brasil Argentina Chile Uruguai Colômbia Peru Venezuela Paraguai 2012 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2013 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Uruguai Venezuela Colômbia Chile Peru Paraguai 2014 Santiago (Chile) Brasil Argentina Uruguai Colômbia Chile Paraguai Venezuela 2015¹ Santa Fé (Argentina) Colômbia Argentina Venezuela Uruguai Paraguai Chile Peru Costa Rica 2016 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Colômbia Venezuela Paraguai Chile Peru Uruguai 2017 Carlos Paz (Argentina) Brasil Argentina Colômbia Paraguai Venezuela Chile Peru Uruguai 2017-18 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Peru Paraguai Uruguai Chile Costa Rica 2018 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Colômbia Peru Chile Paraguai Uruguai Costa Rica 2019² Assunção (Paraguai) Brasil Argentina Chile Peru Paraguai Uruguai Costa Rica Venezuela Guatemala 2019² Lima (Peru) Brasil Colômbia Argentina Peru Paraguai Chile Uruguai Venezuela Guatemala Costa Rica 2019² Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Colômbia Paraguai Peru Chile Costa Rica Guatemala Uruguai

¹ Em 2015, o Brasil não disputou porque o torneio valia como Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos do Rio 2016;



² A Sudamérica Rugby optou por realizar 3 campeonatos oficiais em 2019;