A Seleção Brasileira Feminina vai se complicando na luta contra a última posição do Circuito Mundial de Sevens Feminino. Neste domingo, na Cidade do Cabo (África do Sul), as Yaras terminaram a 3ª etapa do circuito na última colocação, sendo derrotadas na partida derradeira pela Irlanda (penúltima colocada da temporada) por 26 x 07.

A Irlanda abriu o placar com sua grande jogadora, Murphy Crowe, mas o Brasil deu o troco com Leila explorando a base não defendida de ruck. O try colocou as Yaras em vantagem, mas por pouco tempo. Antes da pausa, Galvin marcou o try irlandês em contra-ataque letal, com o tackle brasileiro falhando. No segundo tempo, não deu mais para o Brasil, com cartão amarelo para a Izzy se provando decisivo. Com espaço, a Irlanda marcou novo try, com Higgins. No fim, Galvin ainda fez o último try verde, fechando a vitória.

O Brasil vai agora à Nova Zelândia treinar rugby XV e encerra sua gira com a 4ª etapa do Circuito Mundial de Sevens em Hamilton, nos dias 25 e 26 de janeiro.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 3ª etapa Feminina – na Cidade do Cabo, África do Sul

Feminino

*Horários de Brasília

Domingo, dia 15 de dezembro

08h11 – Brasil 07 x 26 Irlanda – Decisão de 11º lugar