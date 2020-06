O World Rugby (a federação internacional) confirmou o encerramento completo das temporadas masculina e feminina de 2019-20 do World Rugby Sevens Series, o Circuito Mundial de Sevens. A entidade confirmou que não serão mais realizadas as etapas adiadas e que, com isso, não haverá rebaixamento em nenhuma das competições. Com isso, o Brasil permanecerá na elite feminina para a temporada 2020-21.

Apesar do encerramento, a Nova Zelândia foi declarada campeão nas duas categorias.

Feminino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 96 16 20 20 20 20 Austrália 80 18 14 18 14 16 Canadá 80 10 18 16 18 18 França 70 14 12 14 16 14 EUA 66 20 16 12 12 6 Rússia 40 8 10 6 8 8 Fiji 38 2 8 10 6 12 Inglaterra 36 4 4 8 10 10 Espanha 28 12 6 4 3 3 Irlanda 15 6 3 2 2 2 Brasil 6 1 2 1 1 1 Campeão por etapa

Obs: tabela com somente as equipes fixas

Masculino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 115 19 22 22 13 17 22 África do Sul 104 22 19 7 19 22 15 Fiji 83 8 15 8 22 19 11 Austrália 81 13 5 17 12 15 19 Inglaterra 77 17 7 15 15 10 13 França 74 12 17 19 8 11 7 EUA 72 10 8 12 17 13 12 Canadá 57 7 6 13 7 7 17 Argentina 56 11 13 11 10 8 3 Irlanda 49 5 12 5 11 12 4 Escócia 37 3 10 6 6 4 8 Quênia 34 4 11 10 1 3 5 Samoa 34 15 4 2 2 5 6 Espanha 33 6 3 4 4 6 10 Gales 13 2 1 1 5 2 2 Campeões por etapa

Campeões femininos

Temporada Número de torneios Campeão 2012-13 4 Nova Zelândia 2013-14 5 Nova Zelândia 2014-15 6 Nova Zelândia 2015-16 5 Austrália 2016-17 6 Nova Zelândia 2017-18 5 Austrália 2018-19 6 Nova Zelândia 2019-20 5* Nova Zelândia Ranking Títulos Nova Zelândia 6 Austrália 2

Campeões masculinos