Entre os dias 13 e 15 de dezembro, a Cidade do Cabo, na África do Sul, receberá pela primeira vez evento duplo do Circuito Mundial de Sevens, com a 3ª etapa feminina e a 2ª etapa masculina sendo jogadas juntas.

O Brasil estará no torneio feminino e caiu no Grupo B com Canadá, França e Espanha. A África do Sul será o time convidado entre as mulheres para o torneio.

Já no masculino o Japão segue sendo convidado, por conta de estar nos Jogos Olímpicos. O destaque entre os homens é o duelo entre África do Sul, Estados Unidos e Fiji ainda na primeira fase, em um grupo insano da morte.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 3ª etapa Feminina – 2ª etapa Masculina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Feminino

Grupo A: Nova Zelândia, Rússia, Fiji e África do Sul

Grupo B: Canadá, França, Espanha e Brasil

Grupo C: Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Irlanda

Masculino

Grupo A: África do Sul, Estados Unidos, Fiji e Japão

Grupo B: Nova Zelândia, Argentina, Canadá e Gales

Grupo C: Inglaterra, França, Espanha e Escócia

Grupo D: Samoa, Austrália, Irlanda e Quênia

Classificação feminina

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 36 16 20 EUA 36 20 16 Austrália 32 18 14 Canadá 28 10 18 França 26 14 12 Rússia 18 8 10 Espanha 18 12 6 Fiji 10 2 8 Irlanda 9 6 3 Inglaterra 8 4 4 Brasil 3 1 2 Campeão por etapa Nova Zelândia

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas

Classificação masculina

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 22 22 Nova Zelândia 19 19 Inglaterra 17 17 Samoa 15 15 Austrália 13 13 França 12 12 Argentina 11 11 EUA 10 10 Fiji 8 8 Canadá 7 7 Espanha 6 6 Irlanda 5 5 Quênia 4 4 Escócia 3 3 Gales 2 2 Campeões por etapa África do Sul

- 15º colocado = rebaixamento;