ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Brasileira Feminina está em Victoria, no Canadá, para a disputa da 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina. Ligue-se em nossas atualizações no Facebook e no Twitter para ficar por dentro do que está rolando com as Yaras.

O torneio do Canadá terá transmissão ao vivo pela World Rugby TV: no site e no Facebook do circuito.

Clique aqui para conferir a prévia do torneio.

- Continua depois da publicidade -

Yaras não conseguiram os resultados no sábado

O torneio do Canadá começou para o Brasil com esperada derrota para a Nova Zelândia, em um 51 x 00 a favor das Black Ferns, que dominaram por completo o jogo, aproveitando a falta de ritmo do Brasil – que teve um calendário mais enxuto nesta temporada – e a juventude de parte do elenco.

No segundo desafio, as Yaras foram dominadas por Fiji, que triunfou por 47 x 14. Mas o Brasil mostrou bons momentos no jogo, com dois belos tries na correria de Bianca e Izzy, que deixaram as fijianas para trás, provando-se duas jogadoras centrais à seleção brasileira.

O terceiro jogo foi contra a Inglaterra que, como o Brasil, só havia conhecido derrotas nas primeiras rodadas. As Yaras largaram na frente com Raquel servindo Mari Nicolau, que quebrou a linha inglesa e cravou o primeiro try do jogo. A Inglaterra reagiu e virou o marcador antes do intervalo para 12 x 07, mas o Brasil começou muito bem o segundo tempo, com Bianca arrancando na ponta para o empate e Mari aproveitando o erro da Inglaterra na recepção do chute de reinício para virar o marcador. Porém, as Yaras não conseguiram segurar o placar e a Inglaterra se impôs no fim, correndo para 3 tries decisivos. 31 x 17.

Canada Sevens – em Langford/Victoria, Canadá – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Clique aqui para conferir as listas de atletas de todos os países

*Horários de Brasília

Sábado, dia 12 de maio

14h30 – Rússia 14 x 35 Estados Unidos

14h52 – França 33 x 07 Japão

15h14 – Espanha 00 x 07 Irlanda

15h36 – Austrália 22 x 07 Canadá

15h58 – Fiji 24 x 14 Inglaterra

16h20 – Nova Zelândia 51 x 00 Brasil

17h24 – Rússia 07 x 24 Japão

17h46 – França 22 x 19 Estados Unidos

18h08 – Espanha 10 x 24 Canadá

18h30 – Austrália 31 x 19 Irlanda

18h52 – Fiji 47 x 14 Brasil

19h14 – Nova Zelândia 22 x 00 Inglaterra

20h16 – Estados Unidos 28 x 07 Japão

20h38 – França 45 x 00 Rússia

21h00 – Irlanda 17 x 19 Canadá

21h22 – Austrália 43 x 10 Espanha

21h44 – Inglaterra 31 x 17 Brasil

22h06 – Nova Zelândia 12 x 07 Fiji



Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Fiji, 3 Inglaterra, 4 Brasil;

Grupo B: 1 França, 2 Estados Unidos, 3 Japão, 4 Rússia;

Grupo C: 1 Austrália, 2 Canadá, 3 Irlanda, 4 Espanha;

Sábado, dia 12 de maio

Quartas de final



13h20 – França x Irlanda

13h42 – Austrália x Fiji

14h04 – Estados Unidos x Canadá

14h26 – Nova Zelândia x Inglaterra

Semifinais pelo Challenge Trophy (9º lugar)

14h48 – Japão x Brasil

15h10 – Espanha x Rússia

Yaras

Raquel Kochhann (Leoas de Paraisópolis)

Mariana Nicolau (São José)

Haline Scatrut (Curitiba)

Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói)

Amanda Araujo (Niterói)

Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis)

Rafaela Zanelatto (Curitiba)

Milena “Mille” Mariano (São José)

Leila Silva (Leoas de Paraisópolis)

Isadora Lopes (Melina)

Eshyllen Coimbra (Guanabara)

Júlia Rodrigues (Niterói)