ARTIGO COM VÍDEO – O sábado do Dubai Sevens começou com Brasil e Japão se despedindo do torneio feminino com a decisão do 11º lugar da competição. As Yaras reduziram o prejuízo de terminarem o torneio atrás dos demais times fixos do Circuito Mundial e venceram o Japão, seleção convidada, por 14 x 12, em encerramento dramático.

O Brasil começou melhor a partida arrancando um turnover no seu campo com Leila para Bianca correu 95 metros e marcar o primeiro try do duelo. Depois, no entanto, o Japão acumulou mais posse de bola e Nagata finalizou o try asiático, em jogada de mão em mão, levando o jogo ao intervalo em 7 x 7.

No segundo tempo, o Japão controlou a posse de bola e Ozake virou o marcador com try que punia os muitos erros de tackles do Brasil. Porém, a defesa brasileiro evoluiu, segurou o jogo japonês e, finalmente, obtendo a posse de bola no finzinho do duelo, as Yaras conquistaram o try do empate em outra corrida de Bianca. Já com o tempo esgotado, Raquel foi perfeita na conversão, dando a vitória ao Brasil.

As Yaras voltarão a campo no próximo sábado pela 3ª etapa do Circuito Mundial, na Cidade do Cabo, África do Sul.

¡GANÓ @brasilrugby ! Con esta tremenda jugada individual de Bianca Silva por la línea en tiempo cumplido y una conversión épica de Kochhan lo dió vuelta y se lleva la victoria por 14-12 frente a @JRFURugby #Dubai7s pic.twitter.com/JUgJJ5Xk35 — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) December 7, 2019





World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Feminina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Feminino

Clique aqui para ver como foram os jogos de quinta-feira

Clique aqui para ver como foram os jogos de sexta-feira

Sábado, dia 07 de novembro

02h00 – Brasil 14 x 12 Japão – Decisão de 11º lugar