O Portal do Rugby comunica que não seguirá participando do programa Mesa Oval. O podcast semanal que marcou época na comunicação de nosso esporte nasceu em janeiro de 2016 como uma parceria entre o Portal do Rugby e a produtora Central 3. O projeto surgiu intermediado por Virgílio Neto, que trazia a experiência à frente do podcast Estação Rugby Clube, nascido em 2013.

Foram mais de 4 anos e meio de uma parceria que teve por proposta dar voz ao rugby brasileiro, com entrevistas com grandes nomes do passado e presente do esporte no país, estimulando a preservação da memória e o debate de temas relevantes. Foram ao todo 214 programas (194 regulares e outros 20 temáticos), todos especiais, exibidos quase sempre ao vivo em nosso perfil no Facebook e disponibilizados nos perfis da Central 3, com mais de uma centena de entrevistados e participação dedicada de nossa equipe de colaboradores.

A opção por um novo caminho vem por força maior. O programa seguirá na Central 3, com Virgílio Neto, mas sem a equipe do Portal do Rugby. Agradecemos imensamente a todos os envolvidos pela parceria, dedicação e apoio. O Rugby foi muito bem acolhido na Central 3 e desejamos o melhor ao programa em seu futuro.