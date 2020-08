Tempo de leitura: 1 minuto

Eduardo Mufarej, presidente da Confederação Brasileira de Rugby, que encerra seu ciclo neste ano, e Sebastian “Pino” Piñeyrua, presidente da Sudamerica Rugby (a confederação sul-americana) fecharam nosso primeiro ciclo do Rugby Talks com um debate que fez uma retrospectiva da última década de evolução do rugby no Brasil e na América do Sul e uma projeção do avanço do profissionalismo na região. Assista já ao 10º programa do Rugby Talks!



The House of Rugby em parceria com o Portal do Rugby

Através da parceria entre a House of Rugby, agência para divulgação e apoio ao rugby nacional, e o Portal do Rugby, o canal de noticias de rugby mais conceituado do pais, criamos o projeto "Rugby Talks", uma série de eventos que trazem o debate do ecossistema do nosso tão amado esporte.

Contamos com a participação de todos e todas: assistam, comentem e participem, afinal o Rugby é um esporte de apoio. Com trabalho e conhecimento, elevaremos juntos o valor e a força do rugby no meio esportivo.