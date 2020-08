Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Perdeu o último Rugby Talks? Nosso webinar debateu a representação dos jogadores de rugby! Do amador ao profissional. Quem representa os jogadores nas entidades esportivas? Como fazer suas demandas serem ouvidas? O que distingue o esportista amador do atleta de alto rendimento?

A bancada para o debate teve:

Beatriz “Baby” Futuro, atletas da seleção e candidata para reeleição na Comissão de Atletas do COB;

Lucas “Tanque” Duque, ex jogador da seleção, atual médico da CBRu e candidato à Comissão de Atletas do COB;

Denise Claudino, membro da Comissão de Atletas da CBRu;

The House of Rugby em parceria com o Portal do Rugby

Através da parceria entre a House of Rugby, agência para divulgação e apoio ao rugby nacional, e o Portal do Rugby, o canal de noticias de rugby mais conceituado do pais, criamos o projeto “Rugby Talks”, uma série de eventos que trazem o debate do ecossistema do nosso tão amado esporte. Neste momento, não temos jogos e estamos todos em casa, portanto vamos fazer nosso debate ao vivo, sem sair de casa!

Contamos com a participação de todos e todas: assistam, comentem e participem, afinal o Rugby é um esporte de apoio. Com trabalho e conhecimento, elevaremos juntos o valor e a força do rugby no meio esportivo.