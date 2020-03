O Mesa Oval terá uma breve interrupção na sua programação nesta semana. Nossa produtora parceira, a Central 3, fechará seu estúdio por conta da disseminação do coronavírus COVID-19. São muitas pessoas frequentando diariamente o espaço e muitas delas na faixa etária mais arriscada de ser afetada pela doença. Com isso, tal decisão preventiva é necessária.



Vamos avaliar como poderemos dar sequência ao podcast do Mesa Oval de forma remota. Na próxima semana, terá programa inédito indo ao ar, com Sami Arap, ex presidente da Confederação Brasileira de Rugby. O programa já estava gravado, esperando o melhor momento para ser publicado.

Nas semanas seguintes, buscaremos realizar gravações via Skype para não deixarmos você sem uma dose semana de #culturaderugby. Aguardem por nossas atualizações. Enquanto isso, recomendamos ouvir nossos programas antigos, sempre imperdíveis.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central3 ou então procurem pelo MESA OVAL no Spotify e no Deezer.

Feed://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

Spotify: https://open.spotify.com/show/60OydqkOWp0GXNqXQRds5b

Itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

PlayerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

Deezer http://www.deezer.com/show/88646