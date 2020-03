O coronavírus COVID-19 causou o caos no rugby mundial, com todas as ligas sendo suspensas. O Super Rugby, o Global Rapid Rugby e a Superliga Americana de Rugby foram as sobreviventes que foram a campo no fim de semana e nós as discutimos. Porém, o foco do programa foi mesmo o debate sobre o impacto da pandemia sobre o calendário 2020 da bola oval. Ouça e entenda como está o cenário internacional do nosso esporte neste momento difícil.

