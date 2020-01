O rugby é invenção britânica e a história da bola oval na Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda se confunde com a história do nosso esporte no mundo. A França, por sua vez, virou uma potência decisiva no fomento ao esporte no restante do continente. Da Itália à Rússia, da Geórgia a Portugal, da Espanha à Romênia. É hora de conhecer a geografia e a história do rugby europeu em um super especial que abre 2020!