A África do Sul tem uma história complexa no rugby que vai muito além de tudo o que foi falado durante a Copa do Mundo. E a bola oval é uma realidade no continente todo. Da paixão de Madagascar à tradição do Marrocos. Das glórias do sevens do Quênia à solidez do XV da Namíbia. Da reconstrução no Zimbábue à esperança de renascimento na Costa do Marfim. Há muito o que se falar do rugby africano!