Dois em um! É hora de passar a limpo a geografia e a história do rugby em nosso continente, de Sul a Norte! Brasil, Argentina, Chile, Paraguai têm histórias familiares para muitos, mas o rugby está por toda a América. No Caribe, nos Andes, no México e, claro, no Canadá e Estados Unidos, com histórias muito interessantes. América unida!



Ouça os outros programas:

África

Europa

- Continua depois da publicidade -

Ásia

Oceania

Ovalpedia disponível em:

SoundCloud: clique aqui

Spotify: clique aqui

Deezer: clique aqui

iTunes: clique aqui