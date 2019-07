ARTIGO COM VÍDEO – Os Jogos Pan-Americanos começaram com resultados positivos para o Brasil no rugby sevens nesta sexta em Lima, no Peru.

No feminino, o Brasil conquistou a vitória na abertura, mantendo sua hegemonia na categoria. Triunfo por 33 sobre as anfitriãs peruanas. Mas o jogo não foi simples. Flores Cordero fez o primeiro try do jogo para o Peru e as Tumis pressionaram as Yaras na primeira etapa, até Rafa achar o espaço para o try que colocou o marcador em 7 x 5 para as brasileiras, com a conversão de diferença.

Na segunda etapa, a porta se abriu e o Brasil, como esperado, se impôs, com sua superioridade física. Mas a volta do intervalo foi preocupante, com Leila recebendo amarelo. Mesmo assim, com uma a menos, o Brasil chegou a seu try com corrida de Mari Nicolau. E logo na sequência Izzy foi decisiva apanhando o próprio chute rasteiro para cravar o terceiro e crucial try. Depois, Rafa, varando os tackles, e Raquel deram números finais com os dois últimos tries das Yaras.

No masculino a história era outra, pois Brasil e Chile era jogo já decisivo para ambos. O Brasil começou superior e os irmãos Sancery deram show com Felipe servindo com belo offload Daniel para o primeiro try dos Tupis. Os Cóndores, no entanto, responderam antes da pausa, com trabalho sólido de mãos até Fernández achar o espaço. 7 x 7.

O Brasil começou de novo melhor o segundo tempo, com Tanque marcando o segundo try após receber offload de Stefano. Porém os chilenos controlaram a posse de bola nos minuto seguintes e conseguiram abrir a defesa brasileira na paciência, com Urroz achando o espaço. 14 x 14. No fim, os Tupis tiveram o controle da posse de bola, mas a defesa do Chile se garantiu e o duelo acabou em anticlimáticos 14 x 14, que colocam pressão sobre os dois times para o sábado na busca por vaga nas semifinais.





Tupis (Seleção Brasileira Masculina): André “Buda” Arruda (Desterro), Daniel Sancery (São José), Daniel “Maranhão” Lima (Poli), Felipe Sancery (São José), Josh Reeves (Utah Warriors, EUA), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Lorenzo Massari (Parabiago, Itália), Lucas “Tanque” Duque (São José), Lucas “Zé” Tranquez (Poli), Moisés Duque (São José), Robert Tenório (Poli), Stefano Giantorno (São José);

Yaras (Seleção Brasileira Feminina): Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Aline Furtado (USP), Bianca dos Santos Silva (Leoas), Eshyllen “Esh” Coimbra (Guanabara), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Isadora Lopes (Melina), Leila Silva (Leoas), Mariana Nicolau (São José), Milena “Mille” Mariano (São José), Rafaela “Rafa” Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

Horários de Brasília

Dia Horário Categoria Equipe X Equipe Fase 26/07 11h50 Feminino COLÔMBIA 24 X 14 ARGENTINA Grupo A 26/07 12h15 Feminino EUA 55 X 00 T&T Grupo A 26/07 12h40 Feminino BRASIL 33 X 05 PERU Grupo B 26/07 13h05 Feminino CANADÁ 54 X 00 MÉXICO Grupo B 26/07 13h30 Masculino BRASIL 14 X 14 CHILE Grupo A 26/07 13h55 Masculino EUA 62 X 00 GUIANA Grupo A 26/07 14h20 Masculino CANADÁ 31 X 00 URUGUAI Grupo B 26/07 14h45 Masculino ARGENTINA 52 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 12h10 Feminino COLÔMBIA 40 X 10 T&T Grupo A 27/07 12h35 Feminino EUA 49 X 00 ARGENTINA Grupo A 27/07 13h00 Feminino BRASIL 45 X 00 MÉXICO Grupo B 27/07 13h25 Feminino CANADÁ 54 X 00 PERU Grupo B 27/07 13h50 Masculino BRASIL 59 X 00 GUIANA Grupo A 27/07 14h15 Masculino EUA 20 X 07 CHILE Grupo A 27/07 14h40 Masculino CANADÁ 31 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 15h05 Masculino ARGENTINA 32 X 00 URUGUAI Grupo B 27/07 16h00 Feminino ARGENTINA 46 X 00 T&T Grupo A 27/07 16h25 Feminino EUA 38 X 00 COLÔMBIA Grupo A 27/07 16h50 Feminino PERU 43 X 07 MÉXICO Grupo B 27/07 17h15 Feminino CANADÁ 26 X 00 BRASIL Grupo B 27/07 17h40 Masculino CHILE 87 X 07 GUIANA Grupo A 27/07 18h05 Masculino EUA 10 X 12 BRASIL Grupo A 27/07 18h30 Masculino URUGUAI 10 X 14 JAMAICA Grupo B 27/07 18h55 Masculino ARGENTINA 12 X 07 CANADÁ Grupo B 28/07 11h10 Feminino PERU 31 X 10 T&T Semifinal pelo 5º lugar 28/07 11h35 Feminino ARGENTINA 32 X 07 MÉXICO Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h00 Masculino JAMAICA 19 X 33 GUIANA Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h25 Masculino CHILE 24 X 05 URUGUAI Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h50 Feminino CANADÁ 41 X 00 COLÔMBIA Semifinal pelo Ouro 28/07 13h15 Feminino EUA 33 X 19 BRASIL Semifinal pelo Ouro 28/07 13h40 Masculino ARGENTINA 31 X 07 EUA Semifinal pelo Ouro 28/07 14h05 Masculino BRASIL 05 X 35 CANADÁ Semifinal pelo Ouro 28/07 15h00 Feminino T&T 00 X 22 MÉXICO Disputa de 7º lugar 28/07 15h25 Feminino PERU 12 X 34 ARGENTINA Disputa de 5º lugar 28/07 15h50 Masculino GUIANA 00 X 24 URUGUAI Disputa de 7º lugar 28/07 16h15 Masculino JAMAICA 12 X 50 CHILE Disputa de 5º lugar 28/07 16h40 Feminino COLÔMBIA 29 X 24 BRASIL Disputa de Bronze 28/07 17h05 Masculino BRASIL 19 X 24 EUA Disputa de Bronze 28/07 17h30 Feminino CANADÁ 24 X 05 EUA FINAL 28/07 18h00 Masculino ARGENTINA 33 X 10 CANADÁ FINAL