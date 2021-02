Tempo de leitura: 11 minutos

Que venha o melhor do rugby europeu! Nesse sábado, terá início o Six Nations Championship, o Torneio das Seis Nações de 2021 – com transmissões da ESPN2. A competição terá na largada o clássico latino entre Itália e França (o Troféu Giuseppe Garibaldi) e o duelo mais antigo do mundo, Inglaterra e Escócia, que completam 150 anos de confrontos (valendo a Calcutta Cup). No domingo, é a vez do dérbi celta entre Gales e Irlanda. Por conta da pandemia, nenhum jogo contará com público no estádio.

Vamos, então, às escalações e prévias para as duas partidas.

França e Itália prontas para o “Garibaldão”

Roma será o palco para a Taça Giuseppe Garibaldi, o duelo entre italianos e franceses. A Itália inicia sua caminhada em 2021 na tentativa de acabar com jejuns.

Os Azzurri não vencem um jogo sequer na competição desde 2015 e não derrotam a França desde 2013. O técnico Franco Smith não teve sorte, pois perdeu três dos seus atletas mais importantes: Polledri, Steyn e Minozzi, lesionados. Para o jogo, a dupla de 9 e 10 segue sendo formada pelos jovens Varney (19 anos) e Garbisi (20 anos), enquanto ao passo que Brex, argentino de nascimento, debuta no centro. No pack, o oitavo debutante Michele Lamaro (22 anos) é a novidade e terá um imenso desafio ao lado dos experientes Negri e Meyer na terceira linha.

Já a França vai badalada ao país vizinho, após flertar com o título em 2020. O time francês é fortíssimo, jovem e ascendente. O técnico Fabien Galthié não apresentou maiores surpresas numa forte escalação, que terá Cretin como a principal novidade com a camisa 6, para fazer um trio na terceira linha de alto nível com o capitão Ollivon e Alldritt. Willemse e Le Roux seguem formando uma sólida segunda linha, ao passo que Dupont é o gênio com a camisa 9, que tem tudo para ditar o ritmo do jogo. Com Ntamack lesionado, Jalibert assume a camisa 10, com a missão de provar que merece o espaço, numa posição tão concorrida (com o garoto de ouro Carbonel no banco). Vincent e Villière ganharam titularidade na linha, assim como Dulin, que parece mesmo conquistar a camisa 15 titular. Thomas e Fickou seguem como referências. Favoritismo francês.

150 anos de Calcutta Cup: a honra será de quem?

Twickenham, em Londres, será o palco para a celebração dos 150 anos dos duelos entre Inglaterra e Escócia. Apesar dos ingleses terem vencido em 2020, a última partida em Londres terminou com triunfo escocês, em 2019. A rivalidade esquentou recentemente com o bom desempenho da Escócia e a partida promete. Ainda assim, o favoritismo é dos ingleses, atuais campeões europeus e maiores favoritos ao título novamente – contando com um elenco pronto e completo.

A Inglaterra é a grande favorita por ter feito em 2020 grandioso, conquistando o Six Nations e a Nations Cup. O técnico Eddie Jones apostou em Owen Farrel como abertura, escalando o jovem Ollie Lawrence com a camisa 12. Sem Underhill, a camisa 6 é de Mark Wilson, fazendo o trio da terceira linha com os badalados Tom Curry e Billy Vunipola. O restante do elenco não traz novidades, com Henry Slade se firmando com a camisa 13 e Jonny Hill ganhando a vaga na segunda linha no lugar do lesionado Launchbury e fazendo dupla com o líder Maro Itoje. A Inglaterra é forte em todos os setores, ainda que nomes como Farrell, Itoje, George e Vunipola possam sofrer o impacto negativo da falta de ação nos últimos dois meses, após o rebaixamento do Saracens.

Por sua vez, o técnico escocês Gregor Townsend celebrou o retorno do abertura mágico Finn Russell, que promete um embate de gala – e de estilos diferentes – com Farrell. Ali Price segue como o 9, ao passo que a grande novidade é o debut do primeiro centro Cameron Redpath, de 21 anos, que defendeu a Inglaterra no M20. Chris Harris é o nome preferido para a camisa 13, apesar da má campanha de seu clube, o Gloucester, ao passo que Duhan van der Merwe se firmou como ponta titular e Stuart Hogg, com a 15, segue como referência. No pack, Watson, Ritchie e Fagerson formam a terceira linha ideal, que terá que se superar diante da terceira linha poderosa da Inglaterra, ao passo Jonny Gray será importantíssimo na segunda linha e o pilar Sutherland vem sendo muito falado como uma das forças do time.

Dérbi celta renovando esperanças

O ano de 2020 foi péssimo para Gales, que estreou novo treinador, Wayne Pivac, e acabou na penúltima colocação do Six Nations. O jogo em Cardiff contra a Irlanda é muito importante para os galeses virarem a página.

A Irlanda corre com realismo atrás do título do Six Nations neste ano, pois jogará em casa as partidas mais importantes, contra Inglaterra e França. Por isso, os irlandeses não podem pensar em derrota em Cardiff.

As escalações deverão sair na sexta.

*Horários de Brasília

06/02 – 11h15 – Itália x França, em Roma – Trofeo/Trophée Garilbaldi – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Histórico: 44 jogos, 41 vitórias da França e 3 vitórias da Itália. Último jogo: França 36 x 05 Itália, em 2020 (Autumn Nations Cup);

França: 15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Arthur Vincent, 12 Gael Fickou, 11 Gabin Villiere, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Paul Willemse, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Pierre Bourgarit, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Anthony Jelonch, 21 Baptiste Serin, 22 Louis Carbonel, 23 Damian Penaud;

Itália: 15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Marco Zanon, 12 Ignacio Brex, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi (c), 1 Cherif Traorè;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Maxime Mbandà, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Carlo Canna;

06/02 – 13h45 – Inglaterra x Escócia, em Londres – Calcutta Cup – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Histórico: 138 jogos, 76 vitórias da Inglaterra, 43 vitórias da Escócia e 19 empates. Último jogo: Escócia 06 x 13 Inglaterra, em 2020 (Six Nations);

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Beno Obano, 18 Harry Williams, 19 Courtney Lawes, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 George Ford, 23 Max Malins;

Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Chris Harris, 12 Cameron Redpath, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 David Cherry, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Richie Gray, 20 Gary Graham, 21 Scott Steele, 22 Jaco van der Walt, 23 Huw Jones;

07/02 – 12h00 – Gales x Irlanda, em Cardiff – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Histórico: 131 jogos, 69 vitórias de Gales, 55 vitórias da Irlanda e 7 empates. Último jogo: Irlanda 32 x 09 Gales, em 2020 (Autumn Nations Cup);

