Nesse fim de semana, finalmente o Six Nations 2020 retornará, com transmissão da ESPN2. Em março, a competição foi interrompida após a quarta (penúltima) rodada. No entanto, 1 jogo daquela penúltima rodada não chegou a ser disputado: Irlanda contra Itália, em Dublin.

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Irlanda 3 9 Gales 4 7 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Com isso, nesse sábado, dia 24, irlandeses e italianos irão a campo para completarem a quarta rodada, ao passo que no dia 31 todas as 6 seleções estarão em campo para a rodada final, valendo o título europeu de seleções.

O jogo do dia 24 é crucial porque se a Irlanda vencer com ponto bônus assumirá a liderança isolada da competição. No momento, a Irlanda tem 9 pontos na classificação e poderá pular para 14, enquanto Inglaterra e França somam 13 pontos cada. A Itália, por outro lado, está na lanterna, sem pontos, e precisa vencer para ter chance de escapar da colher de pau.

Dia 24/10 – 11h30 – Irlanda x Itália, em Dublin

Grandes momentos: você se recorda?

O Six Nations até aqui foi intenso. Na primeira rodada, a França criou o primeiro grande impacto ao vencer a Inglaterra por 24 x 17, com Ollivon cravando dois tries.



Na segunda rodada, os 24 x 14 da Irlanda sobre Gales deixaram claro que os Verdes estavam no caminho para brigarem pelo título, mas na quarta rodada a Irlanda caiu contra a Inglaterra por 24 x 12, reabilitando de vez os ingleses, que ainda derrotaram Gales na quarta rodada por incríveis 33 x 30, assumindo a liderança da competição na hora certa.





A França, por sua vez, bateu Gales por 27 x 23 na terceira rodada, dando a volta por cima da derrota nas quartas de final da Copa do Mundo, mas uma surpreendente derrota diante da Escócia por 28 x 17 tirou os Bleus da liderança do torneio. E veio o COVID-19, interrompendo a ação do melhor do rugby europeu…





Feminino também em ação

Sábado e domingo também serão dias do Women’s Six Nations. A competição feminina tem 6 jogos ainda para completar e 2 serão realizados nesse fim de semana. No sábado, tem Irlanda contra Itália, em jogo crucial para as duas seleções seguirem sonhando ao menos com o vice campeonato, ao passo que no domingo a França busca manter suas chances de título encarando a Escócia. A líder, Inglaterra, apenas aguarda os resultados do fim de semana para saber do que precisará na rodada final para assegurar a taça.

Dia 24/10 – 14h30 – Irlanda x Itália, em Dublin

Dia 25/10 – 11h00 – Escócia x França, em Glasgow

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 3 11 Irlanda 3 9 Itália 2 4 Escócia 2 1 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;