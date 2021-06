Tempo de leitura: 4 minutos

Chegar pela primeira vez à Copa do Mundo de Rugby se tornou uma obsessão brasileira ao longo da última década. No próximo dia 26, o Brasil encarará o Paraguai na abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 e essa será a 7ª tentativa brasileira de ir ao Mundial.

7ª? A Copa do Mundo de Rugby foi criada em 1987 e em 2023 será jogada sua 10ª edição. No entanto, em 1987 não houve Eliminatórias, ao passo que o Brasil não se inscreveu nas Eliminatórias para 1991 e 1995. A primeira participação brasileira foi em 1996, nas Eliminatórias para 1999.

7 – Trinidad e Tobago no começo de tudo



O primeiro adversário da história da Seleção Brasileira em Eliminatórias e também o único até hoje de fora da América do Sul. Trinidad e Tobago encarou o Brasil 5 vezes nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby. A primeira, no dia 11 de novembro de 1996, valendo para o Mundial de 1999, marcou o debut brasileiro na competição e teve vitória do time caribenho por 41 x 00. No mesmo ano, o Brasil ainda deveria ter enfrentado a Guiana, mas o país vizinho desistiu do torneio.

Desde então, o Brasil não perdeu mais para Trinidad e Tobago.

6 – Varginha: a primeira de todas



Qual foi a primeira cidade brasileira que recebeu um jogo de Eliminatória? Foi Varginha, em Minas Gerais, no dia 27 de outubro de 2000, válido pelo caminho ao Mundial de 2003. O adversário foi o Peru e o jogo marcou a primeira vitória brasileira em Eliminatórias: 51 x 09.

Ao todo, apenas 4 cidades brasileiras receberam jogos por Eliminatórias para a Copa do Mundo: Varginha, Florianópolis, São Paulo e São José dos Campos.

5 – 16 vitórias

Ao todo, a Seleção Brasileira colecionou 17 vitórias em Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Foram:

4 vitórias sobre o Paraguai: 🇧🇷 15 x 06 🇵🇾 , em 2008; 🇧🇷 35 x 22 🇵🇾 , em 2012; 🇧🇷 32 x 21 🇵🇾 , em 2016; 🇧🇷 57 x 06 🇵🇾 , em 2017;

4 vitórias sobre Trinidad e Tobago: 🇧🇷 11 x 10 🇹🇹 , em 2001; 🇧🇷 09 x 00 🇹🇹 , em 2002; 🇧🇷 31 x 08 🇹🇹 , em 2008; 🇧🇷 24 x 12 🇹🇹 , em 2008;

3 vitórias sobre o Peru: 🇧🇷 51 x 09 🇵🇪 , em 2000; 🇧🇷 73 x 02 🇵🇪 , em 2004; 🇧🇷 59 x 00 🇵🇪 , em 2008;

3 vitórias sobre a Venezuela: 🇧🇷 14 x 03 🇻🇪 , em 2000; 🇧🇷 11 x 05 🇻🇪 , em 2004; 🇧🇷 56 x 08 🇻🇪 , em 2008;

3 vitórias sobre a Colômbia: 🇧🇷 44 x 12 🇨🇴 , em 2000; 🇧🇷 74 x 00 🇨🇴 , em 2004; 🇧🇷 34 x 06 🇨🇴 , em 2008;



Contra o Paraguai, o saldo do Brasil é de 4 vitórias e 2 derrotas.

4 – Jejum contra Chile e Uruguai

Por outro lado, o Brasil jamais venceu Chile ou Uruguai pelas Eliminatórias. Até hoje, foram 5 derrotas para o Chile:

57 x 13 🇧🇷 , em 2005;

, em 2005; 79 x 03 🇧🇷 em 2009;

em 2009; 19 x 06 🇧🇷 em 2012;

em 2012; 38 x 22 🇧🇷 em 2013;

em 2013; 15 x 10 🇧🇷 em 2017;

O Brasil arrancou um empate contra o Chile em 2016, 20 x 20, sendo o melhor resultado contra os andinos e o único empate brasileiro nas Eliminatórias.

Já contra o Uruguai são igualmente 5 derrotas:

71 x 03 🇧🇷 , em 2009;

, em 2009; 27 x 15 🇧🇷 , em 2012;

, em 2012; 58 x 03 🇧🇷 , em 2013;

, em 2013; 36 x 14 🇧🇷 , em 2016;

, em 2016; 41 x 27 🇧🇷 , em 2017;

3 – 10.000… ou 7.692



Qual foi o maior público que o Brasil já teve em casa em jogos de Eliminatórias? Foi o histórico jogo contra o Paraguai no dia 27 de outubro de 2012. O estádio Nicolau Alayon, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, foi o palco para aquele encontro, que teve vitória brasileira por 35 x 22. Naquele dia, o estádio teve uma presença ilustre: a taça Webb Ellis, o troféu da Copa do Mundo, que pela primeira vez visitou o país. O público havia sido confirmado no dia sendo 4 mil torcedores, mas chegou a ser publico que foram 10 mil torcedores naquele dia. Independente do número real, fato é: estava bem cheio.

Para além desse jogo, o Brasil teve dois públicos na casa dos 7 mil torcedores em 2016, ambos em São Paulo. Foram 7.692 torcedores no Allianz Parque para o jogo contra o Uruguai e 7.270 no Pacaembu para o duelo contra o Chile.





2 – Moisés Duque, artilheiro



Ninguém somou tantos pontos em fases finais de Eliminatórias para a Copa do Mundo (isto é, excluindo jogos contra Peru, Venezuela, Colômbia, Trinidad e Tobago) quanto Moisés Duque.

Foram 2 tries, 16 conversões, 5 penais e 1 drop goal do joseense artilheiro do rugby brasileiro, totalizando 60 pontos.

1 – Matias: o tryman da fase final

Em fases finais de Eliminatórias, apenas um brasileiro tem no currículo 3 tries: é o terceira linha Matheus “Matias” Daniel.

Matias tem como trunfo ainda ser o único com 2 tries no mesmo jogo, na vitória sobre o Paraguai em 2017. Ele já havia marcado no mesmo ano try contra o Uruguai.