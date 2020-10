Tempo de leitura: 10 minutos

Finalmente conheceremos o campeão do Six Nations 2020. Nesse sábado, a última rodada da máxima competição europeia terá 3 seleções ainda sonhando com a taça: Irlanda, Inglaterra e França.

A rodada começa com a Escócia e Gales cumprindo tabela. Na sequência, a Inglaterra busca fazer o dever de casa contra a Itália e, por fim, França e Irlanda duelam na partida que, de fato, decidirá tudo. As equipes estão escaladas já, com todos os jogos sendo exibidos pela ESPN.

Qual é a matemática pelo título?

A matemática do título é a seguinte:

A Irlanda está em primeiro lugar com 14 pontos e só depende de si: uma vitória bonificada contra a França;

A Inglaterra precisa vencer a Itália, de preferência com bônus, e torcer para que a Irlanda não vença com bônus; Caso Inglaterra e Irlanda vençam com bônus, o título será decidido entre as duas seleções na base do saldo de pontos. Hoje, o saldo da Inglaterra é de +15 e o da Irlanda é de +38;

A França precisa vencer a Irlanda, de preferência com bônus, e torcer para que a Inglaterra não vença com bônus; Caso Inglaterra e França vençam com bônus, o título será decidido entre as duas seleções na base do saldo de pontos. Hoje, o saldo da Inglaterra é de +15 e o da França de +13;



Inglaterra precisa fazer o “dever de casa” e aguardar

A Inglaterra vai a Roma precisando manter a escrita de ser a única seleção europeia que jamais perdeu para a Itália. O técnico Eddie Jones apostou apenas em um debutante: o segunda linha Jonny Hill, de 26 anos, campeão com o Exeter Chiefs, que jogará ao lado de Maro Itoje. A primeira linha não terá novidades, com Mako Vunipola, Jamie George e Kyle Sinckler, ao passo que a terceira linha terá a formação preferida de Jones, com Billy Vunipola, Sam Underhill e Tom Curry.

O scrum-half Ben Youngs completará 100 jogos pela Inglaterra e se tornará o segundo jogar com mais jogos pela seleção, e atuará ao lado de Owen Farrell, voltando a ser camisa 10 (com a ausência de Ford, lesionado). Henry Slade, depois de grande temporada com os Chiefs, será o camisa 12, ao passo que Jonathan Joseph com a 13, Jonny May com a 11 e Anthony Watson com a 14 seguem titulares inabaláveis. Sem Daly, também lesionado, a camisa 15 será do jovem George Furbank.

A Itália vai a campo com a missão de quebrar um imenso jejum de vitórias no Six Nations: os Azzurri não vencem um jogo sequer desde 2015.

França e Irlanda fazem a “final” da competição: todo mundo de olho!



França e Irlanda farão o ato final do Six Nations 2020 em jogo que promete demais em Paris. Os Bleus do técnico Fabien Galthié mantiveram a base do time que venceu bem Gales em amistoso, com apenas uma troca na linha: a saída de Teddy Thomas (lesionado) para a entrada de Arthur Vincent como primeiro centro, com Fickou sendo deslocado para a ponta. Entre os forwards, não haverá nenhuma novidade.

Já a Irlanda do técnico Andy Farrell celebrará o centésimo jogo do pilar Cian Healy com a seleção, que encabeça um pack também inalterado depois do triunfo sobre a Itália, com Connors e Doris agradando na terceira linha titular. Entre os backs, a única troca será o segundo centro Robbie Henshaw entrando na vaga do lesionado Ringrose. Keenan também agradou na ponta e segue.

A história recente de duelos com a Irlanda é trágica para a França, que venceu os verdes apenas uma vez (2017) nos últimos 9 encontros. Os Bleus depositam muita fé na dupla de 9 e 10, Dupont e Ntamack, e no mágico Vakatawa como segundo centro, ao passo que sua terceira linha é extremamente competente, com a certeza de que Alldritt, Ollivon e Cros levarão muitas dificuldades à Irlanda, que CJ Stander como referência ao lado de dois jogadores menos experientes em jogos de seleção. Por sua vez, a dupla consagrada Murray e Sexton de 9 e 10 farão um contra-ponto muito interessante de gerações com Dupont e Ntamack. Trata-se da velha dupla de sucesso contra a nova na Europa.

Gales busca homenagear Alun Wyn Jones com vitória



O jogo entre Gales e Escócia não mexerá com a briga pelo título. A partida será atipicamente na cidade de Llanelli, pois o Principality Stadium não poderá ser utilizado. Será o primeiro jogo da seleção galesa em Llanelli (casa dos Scarlets) desde 1998 e o duelo vale a reabilitação dos Dragões do técnico Wayne Pivac, que já soma quatro derrotas seguidas.

Pivac fez duas trocas na linha, com North saindo para dar lugar na ponta a Liam Williams e com Owen Atkin ganhando a camisa 12 de Tompkins. No pack, a novidade é o asa debutante Shane Lewis-Hughes, de 23 anos, que ganhou a vaga de Wainwright. Direto dos Wasps, o segunda linha Will Rowlands retorna à seleção depois de ter debutado contra a França e atuará ao lado da estrela do jogo, o capitão Alun Wyn Jones, que baterá o recorde mundial de jogos por seleções: 149, deixando para trás Richie McCaw, ex All Blacks, que tem 148. Será o 140º jogo de Alun Wyn Jones com Gales, aos quais se somam 9 jogos pelos British and Irish Lions.

A Escócia venceu apenas 2 dos últimos 15 jogos contra a Escócia e para fechar a competição o técnico Gregor Townsend voltará a contar com Stuart Hogg (capitão) e Jonny Gray, campeões europeus com o Exeter. Finn Russell também volta a ser titular com a 10, ao passo que Lang conquistou sua permanência como o 12 titular e Blair Kinghorn foi deslocado para a ponta. Blade Thomson é outro retorno como oitavo titular, para formar a terceira linha com Ritchie e Watson.

Six Nations Feminino definirá a vice campeã

O domingo será de Women’s Six Nations, com os mesmos confronto. Porém, o título já é da Inglaterra, que buscará completar o Grand Slam encarando a Itália. O grande jogo oporá França e Irlanda, que decidirão o vice campeonato – importante e simbólico para ambas as seleções, já que a Copa do Mundo vai se aproximando. Por fim, Escócia e Gales duelarão contra a colher de pau (isto é, o último lugar) – também simbólico.

Guinness Six Nations

Dia 31/10 – 11h15 – Gales x Escócia, em Llanelli

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Histórico: 125 jogos, 73 vitórias de Gales, 49 vitórias da Escócia e 3 empates. Último jogo: Escócia 11 x 18 Gales, em 2019 (Six Nations);

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Liam Williams, 13 Jonathan Davies, 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Shane Lewis-Hughes, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Rhys Carre;

Suplentes: 16 Sam Parry, 17 Wyn Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Cory Hill, 20 James Davies, 21 Lloyd Williams, 22 Rhys Patchell, 23 Nick Tompkins;

Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 James Lang, 11 Blair Kinghorn, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Blade Thomson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Oli Kebble, 18 Simon Berghan, 19 Ben Toolis, 20 Cornell du Preez, 21 Scott Steele, 22 Adam Hastings, 23 Duhan van der Merwe;

Dia 31/10 – 13h45 – Itália x Inglaterra, em Roma

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Histórico: 26 jogos e 26 vitórias da Inglaterra. Último jogo: Inglaterra 37 x 00 Itália, em 2019 (amistoso);

Itália: em breve

Suplentes: em breve

Inglaterra: 15 George Furbank, 14 Anthony Watson, 13 Jonathan Joseph, 12 Henry Slade, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Jonny Hill 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Tom Dunn, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 Ollie Lawrence, 23 Ollie Thorley;

Dia 31/10 – 17h10 – França x Irlanda, em Paris

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Histórico: 98 jogos, 56 vitórias da França, 35 vitórias da Irlanda e 7 empates. Último jogo: Irlanda 26 x 14 França, em 2019 (Six Nations);

França: 15 Anthony Bouthier, 14 Vincent Rattez, 13 Virimi Vakatawa, 12 Arthur Vincent, 11 Gaël Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifénua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Arthur Retiere, 23 Thomas Ramos;

Irlanda: 15 Jacob Stockdale, 14 Andrew Conway, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Hugo Keenan, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Will Connors, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Dave Heffernan, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Ultan Dillane, 20 Peter O’Mahony, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Ross Byrne, 23 Chris Farrell;

Seleção Jogos Pontos Irlanda 4 14 Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Gales 4 7 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Women’s Six Nations

Dia 01/11 – 10h30 – França x Irlanda, em Lille – Watch ESPN AO VIVO

Árbitra: Nikki O’Donnell (Inglaterra)

Histórico: 28 jogos, 24 vitórias da França e 4 vitórias da Irlanda. Último jogo: Irlanda 17 x 47 França, em 2019 (Women’s Six Nations);

Dia 01/11 – 13h15 – Gales x Escócia, em Cardiff – Watch ESPN AO VIVO

Árbitra: Clara Munarini (Itália)

Histórico: 32 jogos, 18 vitórias de Gales e 14 vitórias da Escócia. Último jogo: Escócia 03 x 17 Gales, em 2019 (Women’s Six Nations);

Dia 01/11 – 14h00 – Itália x Inglaterra, em Parma – Watch ESPN AO VIVO

Árbitra: Aurélie Groizeleau (França)

Histórico: 20 jogos e 20 vitórias. Último jogo: Inglaterra 60 x 03 Itália, em 2019 (Women’s Six Nations);

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 4 13 Irlanda 4 13 Itália 3 4 Escócia 3 3 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;