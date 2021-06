Tempo de leitura: 4 minutos

Penúltima rodada do Super Rugby Trans Tasman! Apenas 2 equipes avançarão à grande final e a briga está intensa entre os times invictos da Nova Zelândia. Blues e Hurricanes estão no topo com 15 pontos, isto é, 100% de aproveitamento, enquanto os Crusaders vêm na cola com 14 pontos, ao passo que os Highlanders têm 13. Quem falhar em obter o bônus nesta rodada se verá em situação dramática na rodada final.

Vale lembrar que o Super Rugby Trans Tasman tem apenas 5 rodadas, com somente jogos opondo neozelandeses e australianos. Portanto, é possível que mais de 2 equipes acabem invictas a competição e a decisão das vagas na final sejam decididas nos bônus ou mesmo nos critérios de desempate.

Os Crusaders serão os primeiros a irem a campo, recebendo o Force. Apesar da evolução do time de Perth, será improvável que os Crusaders falhem na missão da vitória bonificada. Por isso mesmo, os ‘Saders apostaram em descansar alguns titulares, como o abertura Richie Mo’unga.

- Continua depois da publicidade -

Na sequência, Blues e Hurricanes terão tarefas muito mais difíceis, o que anima o torcedor dos Crusaders. Ambos visitarão os dois melhores times australianos, com os Blues duelando com os campeões Reds e com os ‘Canes encarando os vice campeões Brumbies.

Por sua vez, os Highlanders torcem por derrotas de Blues e Hurricanes para realmente voltarem à briga – podendo, até mesmo, terminarem a rodada dentro da zona de classificação à final. A vida dos ‘Landers, no papel, é a mais tranquilo, por receberem o pior time da Austrália no momento, os Waratahs.

Por fim, os Chiefs, únicos neozelandeses que não estão mais invictos, encaram os Rebels. Igualmente, os Chiefs precisam de todo modo da vitória, torcendo por derrotas dos demais neozelandeses. Os Chiefs não terão mais na competição Damian McKenzie, suspenso por 3 partidas, mas isso não tirará o favoritismo que o time de Hamilton tem contra os Rebels. O jogo deverá ser em campo neutro na Austrália, por conta da impossibilidade de restrições a viagens do time de Melbourne à Nova Zelândia.

*Horários de Brasília

04/06 – 04h05 – 🇳🇿Crusaders x Force🇦🇺, em Christchurch – Watch ESPN AO VIVO

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Manasa Mataele, 13 Braydon Ennor, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Fergus Burke, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Whetukamokamo Douglas, 5 Mitchell Dunshea, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 Tamaiti Williams;

Suplentes: 16 Nathan Vella, 17 Isileli Tu’ungafasi, 18 Oliver Jager, 19 Luke Romano, 20 Tom Sanders, 21 Mitchell Drummond, 22 Dallas McLeod, 23 Josh McKay;

Force: 15 Jake Strachan, 14 Toni Pulu, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin (c), 11 Richard Kahui, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli, 8 Ollie Callan, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Warner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Ian Prior, 22 Jack McGregor, 23 Jordan Olowofela;

04/06 – 06h45 – 🇦🇺Reds x Blues🇳🇿, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Hunter Paisami, 12 Isaac Henry, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (cc), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Liam Wright (cc), 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Dane Zander, 18 Zane Nonggorr, 19 Angus Blyth, 20 Sam Wallis, 21 Moses Sorovi, 22 Hamish Stewart, 23 Ilaisa Droasese;

Blues: 15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Mark Telea, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Akira Ioane, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson, 5 Patrick Tuipulotu (c), 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Jacob Pierce, 20 Hoskins Sotutu, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 AJ Lam;

05/06 – 04h05 – 🇳🇿Highlanders x Waratahs🇦🇺, em Dunedin – Watch ESPN AO VIVO

05/06 – 06h45 – 🇦🇺Brumbies x Hurricanes🇳🇿, em Canberra – Watch ESPN AO VIVO

06/06 – 00h35 – 🇳🇿Chiefs x Rebels🇦🇺, em Sydney* – Watch ESPN AO VIVO

*A confirmar

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 3 15 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 3 15 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 3 14 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 3 13 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 3 10 Reds Austrália Brisbane 3 4 Brumbies Austrália Canberra 3 1 Force Austrália Perth 3 1 Waratahs Austrália Sydney 3 0 Rebels Austrália Melbourne 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;