O Campeonato Sul-Americano de 2020 não valerá pontos no Ranking mundial, por conta do COVID-19. Por isso, todos os times jogarão como “XV”, isto é, além de “Argentina XV”, haverá oficialmente “Uruguai XV”, “Chile XV” e “Brasil XV” em campo. Um asterisco para uma história de 69 anos.

O Sul-Americano foi iniciado em 1951, na época batizado como “Torneio ABCU” (de “Argentina, Brasil, Chile e Uruguai), sendo disputado em Buenos Aires em meio aos Jogos Pan-Americanos, que tinham sua primeira edição. O torneio não teve continuidade e em 1958, no Chile, foi criado o Campeonato Sul-Americano de Rugby, batizado como “1º Sul-Americano”. Anos mais tarde, no entanto, o torneio de 1951 seria considerado parte da história da competição.

O torneio teve sua segunda e terceira edições em 1961 (no Uruguai), 1964 (a primeira jogada em solo brasileiro) e 1967 (na Argentina). A partir de 1969, a competição se tornou bienal, isto é, jogada sempre nos anos ímpares (com o Sul-Americano Juvenil sendo jogado nos anos pares). O modelo durou até 1997, com apenas uma mudança: até 1989, a competição contava com um país sede e, a partir de 1991, os jogos começaram a ser em todos os países participantes (jogos em casa ou fora de casa).

A competição foi jogada de novo em 1998 e depois em 2000 e a partir desse ano se tornou anual, variando ao longo do século XXI entre torneios com sede única e torneios com jogos em vários países.

Até os anos 90 (isto é, na era amadora), a Argentina jogava o Sul-Americano sempre com Los Pumas, seu time principal, tendo sido campeã simplesmente em todos os anos, sempre invicta. A única exceção havia sido 1981, quando o Uruguai foi campeão, pois os argentinos desistiram de participar do torneio. A partir dos anos 2000, os argentinos passaram a enviar equipes de desenvolvimento.

As disputas pelo vice campeonato sempre foram intensas até os anos 70. O Brasil teve seu único vice em 1964, enquanto o Uruguai conseguiu 2 vices no período até 1973. O Chile era a segunda força no início, tendo conquistado 6 vices (em 9 torneios) até 1975. Depois disso, o Uruguai venceu o Chile todas as vezes até 2011, quando os chilenos finalmente voltaram a vencer os uruguaios no torneio.

Entre 2014 e 2017, o Sul-Americano passou a ser dividido entre o Campeonato Sul-Americano (sem participação argentina, com o Uruguai sendo campeão em 2014, 2016 e 2017 e o Chile em 2015) e a Copa Sul-Americana (Sudamerica Rugby Cup), com participação argentina. A divisão se fez para permitir aos demais países sul-americanos terem chances de título. Porém, em 2018, a competição (rebatizada para Sul-Americano Seis Nações) voltou a contar com a Argentina (agora oficialmente Argentina XV).

O Brasil no torneio

Enquanto Uruguai e Chile disputaram todas as edições do Sul-Americano até hoje, o Brasil teve participação inconstante. Entre 1951 e 1993, o Brasil participou apenas de 12 das 18 edições da competição, ausentando-se por 6 vezes (por conta de recursos para participar). Entre 1995 e 1998 a seleção brasileira novamente se ausentou e voltou a participar apenas em 2000, mas na nova segunda divisão. Por outro lado, o Paraguai debutou apenas em 1975 no Sul-Americano, mas disputou todas as edições até 2005.

Com o rugby nascendo (ou renascendo) em Peru, Venezuela e Colômbia, uma segunda divisão se tornou necessária e o Brasil retomou sua participação com o Sul-Americano B, sendo campeão em 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 e 2008, finalmente retornando à elite em 2009 – para nunca mais deixá-la.

Em 2018, veio a inédita conquista do título continental, quando o Brasil conquistou a histórica vitória sobre a Argentina XV em Buenos Aires. O título foi selado com vitória em São Paulo sobre a Colômbia. Lembra?







História do Sul-Americano

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 1951 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil 1958 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Uruguai Peru 1961 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil 1964 São Paulo (Brasil) Argentina Brasil Uruguai Chile 1967 Buenos Aires (Argentina) Argentina Chile Uruguai 1969 Santiago (Chile) Argentina Chile Uruguai 1971 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1973 São Paulo (Brasil) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1975 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1977 Tucumán (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1979 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1981* Montevidéu (Uruguai) Uruguai Chile Paraguai Brasil 1983 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1985 Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1987 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1989 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1991 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1993 Todos os países Argentina Uruguai Paraguai Chile Brasil 1995 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1997 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1998 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2000 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile 2001 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2002 Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2003 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2004 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Venezuela 2005 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile 2006 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2007 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2008 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2009 Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2010 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2011 Puerto Iguazu (Argentina) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 2012 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2013 Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2014** Todos os países Uruguai Paraguai Brasil Chile 2015** Todos os países Chile Uruguai Paraguai Brasil 2016** Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2017** Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai Sul-Americano 6 Nações 2018 Todos os países Brasil Argentina XV Chile Uruguai XV Paraguai Colômbia 2019 Todos os países Argentina Uruguai XV Chile Brasil Colômbia Paraguai Sul-Americano 4 Nações 2020 Montevidéu (Uruguai) - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5ºs lugares 6ºs lugares Argentina 35 0 0 0 0 0 Uruguai 4 27 8 0 0 0 Chile 1 11 25 2 0 0 Brasil 1 1 3 14 3 0 Paraguai 0 2 3 13 8 0 Venezuela 0 0 0 1 0 0 Peru 0 0 0 1 0 0 Colômbia 0 0 0 0 0 1 Copa Sul-Americana** 2014 Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2015 Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Paraguai 2016 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2017 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Ranking Títulos Vices 3ºs lugares Argentina 3 0 0 Uruguai 0 3 0 Chile 0 0 2 Paraguai 0 0 1 Sul-Americano "B" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2000 São Paulo (Brasil) Brasil Venezuela Peru 2001 Todos os países Brasil Venezuela Peru Colômbia 2002 Lima (Peru) Brasil Peru Venezuela Colômbia 2003 Bogotá (Colômbia) Venezuela Brasil Colômbia Peru 2004 São Paulo (Brasil) Paraguai Brasil Peru Colômbia 2005 Assunção (Paraguai) Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2006 Caracas (Venezuela) Brasil Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2007 Lima (Peru) Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Luque (Paraguai) Brasil Paraguai Venezuela Colômbia Peru 2009 San José (Costa Rica) Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2010 Medellín (Colômbia) Peru Venezuela Colômbia Costa Rica 2011 Lima (Peru) Venezuela Peru Colômbia Costa Rica 2012 Valencia (Venezuela) Paraguai Colômbia Venezuela Peru 2013 Luque (Paraguai) Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2014 Apartadó (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru Equador 2015 Lima (Peru) Colômbia Peru Venezuela Equador 2016 Lima (Peru) Colômbia Venezuela Peru Equador 2017 Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru - 2018 Antigua Guatemala (Guatemala) Peru Guatemala Costa Rica - 2019 - - - - - Sul-Americano "C" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2012 Cidade da Guatemala (Guatemala) Costa Rica Guatemala Equador El Salvador 2013 San José (Costa Rica) Equador Costa Rica Guatemala El Salvador 2014 Balboa (Panamá) El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá 2015 San Salvador (El Salvador) Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá 2016 Cidade da Guatemala (Guatemala) Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador 2017 San José (Costa Rica) Costa Rica Guatemala Nicarágua Panamá 2018 Todos os países Panamá El Salvador Honduras - 2019 - - - - -

* Argentina não participou em 1981;



**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.