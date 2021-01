Tempo de leitura: 6 minutos

No último sábado, a África do Sul se despediu do icônico Newlands Stadium, o estádio que abrigava o rugby da Cidade do Cabo (Stormers e Western Province) desde 1888. Uma das sedes da Copa do Mundo de 1995 (palco da abertura do Mundial entre África do Sul e Austrália e da semifinal entre Inglaterra e Nova Zelândia), Newlands será demolido para a construção de empreendimento imobiliário e o rugby da cidade moverá para o Cape Town Stadium, construído para a Copa do Mundo da FIFA de 2010.

A despedida não foi da maneira com que os torcedores do Western Province/Stormers queriam. Sem público, no meio da pandemia, e com derrota da equipe da casa para os Sharks na semifinal da Currie Cup (Campeonato Sul-Africano).

Com a despedida de Newlands, relembramos 7 estádios que já foram catedrais do rugby – antes de serem demolidos ou abandonados.

7 – GEBA – Buenos Aires (Argentina)



Localizado no bairro de Palermo, zona nobre de Buenos Aires, o estádio do Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) foi a casa dos Pumas por muito tempo – recebendo, inclusivo, os famosos duelos entre Argentina e British and Irish Lions na década de 1930. Porém, rústico e com capacidade de público limitada (12.000 espectadores, oficialmente), o estádio deixou de receber jogos importantes a partir da década de 1960, com os Pumas passando a alugar estádios de futebol. O GEBA recebeu o Sul-Americana pela última vez em 1993 e não é mais palco nem para jogos do time de rugby do GEBA, que manda suas partidas em outro campo do clube.

Desde então, o estádio passou a ter a vocação de local para shows de música.

6 – Stadio Flaminio – Roma (Itália)



Grande casa do rugby italiano entre 2000 e 2011, o Stadio Flaminio de Roma é um marco arquitetônico do modernismo italiano, tendo sido construído para os Jogos Olímpicos de 1960 no local do antigo estádio do Partido Fascista (palco da final Copa do Mundo da FIFA de 1934). Restrito a 30 mil lugares, o Flaminio se tornou pequeno para a seleção italiana de rugby, acostumada a casa cheia em seus jogos pelo Six Nations. Desde a saída dos Azzurri, em 2012, o Flaminio está abandonado, sendo assunto quente na política local.

Roma, 21 tifosi della Roma scavalcano lo stadio Flaminio per girare un video celebrativo: fermati e denunciati https://t.co/sKthUlVFuu — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) January 20, 2021

5 – Boet Erasmus Stadium – Port Elizabeth (África do Sul)

Seguimos a lista com o velho estádio da cidade sul-africana de Port Elizabeth, o Boet Erasmus, antiga casa do Eastern Province, os Elephants. Com 33 mil lugares, o Boet Erasmus recebeu grandes jogos dos Springboks com regularidade, incluindo partidas contra British and Irish Lions, All Blacks, Wallabies, Pumas, Inglaterra e França, além de 3 partidas da Copa do Mundo de 1995 (entre as quais Springboks contra Canadá).

O último jogo dos Boks no estádio foi em 2006, contra a Escócia. O Boet Erasmus deixou de ser o estádio principal da cidade em 2010, com a construção do Nelson Mandela Bay Stadium, que se tornou casa dos Elephants e dos Kings, franquia fundada para representar a cidade no Super Rugby. Desde então, o estádio está abandonado – verdadeira ruína.

The Glory of ’95: The battle of Boet Erasmus turned into a free-for-all boxing frenzy https://t.co/8KbgSuC5JR — IOL News (@IOL) June 6, 2020

4 – Athletic Park – Wellington (Nova Zelândia)

Casa do rugby em Wellington, capital da Nova Zelândia, entre 1896 e 1999, o Athletic Park testemunhou grandes momentos da história dos All Blacks e foi a primeira casa dos Hurricanes no Super Rugby. Com 30 mil lugares, o Athletic Park recebeu 4 jogos na Copa do Mundo de 1987, incluindo All Blacks contra Pumas.

Com Wellington ganhando novo estádio, o Westpac Stadium, Athletic Park foi demolido em 1999 para dar lugar a um residencial de idosos.

3 – Carisbrook Stadium – Dunedin (Nova Zelândia)

Outro palco da Copa do Mundo de 1987, o Carisbrook ocupa lugar especial na cultura do rugby neozelandês. O antigo estádio de Dunedin era conhecido como “The House of Pain”, pois os All Blacks raramente perdiam jogando lá, sempre com os 29 mil lugares do estádio ocupados. Construído em 1881, Carisbrook foi a casa de Otago e dos Highlanders no Super Rugby até 2011. Com a construção do novo estádio da cidade, o Forsyth Barr Stadium, Carisbrook foi desativado e demolido em 2013.

2 – Lancaster Park – Christchurch (Nova Zelândia)

Este não foi demolido e não foi desativado por decisão política ou econômica. Casa do rugby de Canterbury desde 1881 e palco dos Crusaders até 2010, o icônico Lancaster Park (AMI Stadium) foi fechado em fevereiro de 2011 ao se severamente danificado por terremoto que assolou a cidade de Christchurch. O terremoto fez o estádio deixar de receber jogos da Copa do Mundo de 2011.

Com 38 mil lugares, o Lancaster Park foi palco para a Copa do Mundo de 1987, dezenas de jogos dos All Blacks e de 7 títulos de Super Rugby dos Crusaders. Desde então, a cidade improvisou um estádio no Rugby League Park e o Lancaster Park foi demolido em 2019. Christchurch ganhará novo estádio, cuja construção deverá começar nos próximos meses.

1 – Newlands Stadium – Cidade do Cabo (África do Sul)

Uma das capitais do rugby no mundo, a Cidade do Cabo tinha um dos estádios mais charmosos e icônicos do planeta oval. O Newlands Stadium foi a casa do rugby de 1888 a 2021. O estádio inclusive resistiu à pressão de 2010, quando a cidade inaugurou um novo estádio, o Cape Town Stadium, para a Copa do Mundo da FIFA daquele ano. Esperava-se que os Stormers deixassem Newlands, mas isso não ocorreu, com Newlands de seus 51 mil lugares sobrevivendo mais uma década. No entanto, a venda do terreno acabou por ser sedutora para a Western Province Rugby Union, dona do estádio.



Top 3 substituídos

Há três menções que precisam ainda ser feitas. São 3 estádios que serviram ao rugby antes de serem demolidos e darem lugar a novos estádios. Isto é, 3 estádios que foram substituídos por versões mais modernas.

Cardiff Arms Park – Cardiff (Gales)

De propriedade do Cardiff Athletic Club, o Arms Park é casa de dois estádios. O estádio maior, conhecido mundialmente apenas por Cardiff Arms Park já não existe mais, tendo sido demolido em 1997 para dar lugar ao novo Mlillennium Stadium (Principality Stadium). Construído em 1896, o velho Arms Park foi o palco que testemunhou os grandes momentos da história do rugby de Gales, tendo ainda recebido alguns dos maiores espetáculos dos Barbarians e também a Copa do Mundo de 1991. O estádio menor, anexo, segue existindo com o nome de Cardiff Arms Park e é casa do Cardiff Blues. Portanto, não confunda!

Lansdowne Road – Dublin (Irlanda)

O Aviva Stadium, casa da seleção irlandesa, é ainda conhecido também como Lansdowne Road, por ter sido construído no lugar do velho Lansdowne Road, demolido em 2007. O antigo estádio foi a casa do rugby irlandês desde 1872, tendo recebido jogos da Copa do Mundo de 1991 e da Copa do Mundo de 1999, além de muitos jogaços do Five Nations e Six Nations. Sua demolição ocorreu em 2007.

Sydney Football Stadium – Sydney (Austrália)

Casa dos Wallabies e dos Waratahs, o Sydney Football Stadium (conhecido pelo nome comercial de Allianz Stadium) foi a casa do rugby em Sydney 1988 e 2018, tendo recebido a Copa do Mundo de 2003. A Seleção Brasileira Feminina inclusive jogou no estádio em 2017 pelo Circuito Mundial de Sevens. Em 2018, o estádio foi demolido para dar lugar a um novo estádio que será inaugurado em 2022.