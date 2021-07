Tempo de leitura: 1 minuto

Você já viu nossa “listona” dos atletas convocados e das atletas convocadas para os Jogos Olímpicos. A principal atualização desta terça-feira foi a convocação da África do Sul, medalhista de bronze no Rio 2016 entre os homens.

Os Blitzboks, do técnico Neil Powell, terão apenas um atleta da campanha de bronze: Justin Geduld. Os veteranos Branco Du Preez, que acabou perdendo o Rio 2016, e Chris Dry, que veio ao Brasil na lista de espera e acabou não sendo escalado, estão entre os mais experientes do elenco.

Chris Dry, Sako Makata, Impi Visser, Zain Davids, Angelo Davids, JC Pretorius, Branco du Preez, Selvyn Davids, Justin Geduld, Kurt-Lee Arendse, Siviwe Soyizwapi (c), Stedman Gans;

Lista de espera: Ronald Brown e Ruhan Nel;

Coreia do Sul também convocada

Quem também anunciou seu elenco de 13 atletas (sem especificar quem ficará na lista de espera) foi a debutante Coreia do Sul. Um destaque do elenco que o técnico neozelandês John Walters convocou é Andre Jin Coquillard, atleta da Universidade de Berkeley (Estados Unidos), que tem pai americano e mãe coreana e é nascido na Coreia do Sul

Chong Yong Heung, Jang Jeong Ming, Jeong Yeon Sik, Kim Hyun Soo, Han Kun Kyu, Kim Nam Uk, Lee Seong Bae, Park Wan Yong, Lee Jin Kyu, Andre Jin Coquillard, Jang Seong Min, Choi Seong Deok, Kim Gwong Min;