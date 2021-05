Tempo de leitura: 1 minuto

Já era esperado, mas agora está confirmado. Em entrevista à AFP, Vincent Gaillard, presidente da EPCR (a entidade responsável pela organização das Copas Europeias de clubes, isto é, da Champions Cup e da Challenge), deixou claro que os times sul-africanos que migraram para o PRO16 – Bulls, Lions, Sharks e Stormers – não terão vagas na próxima edição da Champions Cup.

Gaillard comentou que ainda há questões a serem resolvidas sobre a participação sul-africana no PRO16 e que a inclusão dos times da África do Sul só seria possível em 2021-22 na Challenge Cup, a segunda competição europeia. No entanto, o dirigente deixou claro que tal possibilidade também é remota. Com isso, os sul-africanos trabalham para estrearem no PRO16 no segundo semestre de 2021 e conquistarem o direito de disputarem a Champions Cup em 2022-23.

A EPCR ainda não confirmou como funcionará a Champions Cup 2021-22, mas é possível que a competição tenha 24 times, divididos em 2 grupos de 12, com 4 jogos por equipe na primeira fase.

E o Mundial de Clubes?

Na realidade, a entrevista de Gaillard dizia respeito primeiramente ao futuro Mundial de Clubes que está sendo planejado. O vice presidente do World Rugby, o francês Bernard Laporte, havia proposto um Mundial de Clubes com 20 times substituindo a Champions Cup europeia, mas a proposta foi rechaçada. Gaillard confirmou que a proposta que está sendo discutida para o Mundial de Clubes é o de um torneio de 8 times organizado de 4 em 4 anos, com a primeira edição ocorrendo não antes de 2024.

Como os times sul-africanos se classificariam para tal Mundial também é incerto.