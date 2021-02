Tempo de leitura: 6 minutos

Após ser adiado em janeiro por conta da pandemia, o início do Campeonato Japonês de Rugby vai ocorrer no próximo dia 13 de fevereiro, com 4 jogos válidos pela divisão Challenge, o grupo mais fraco da competição, que classificará equipes apenas para a fase de repescagem do mata-mata final. Os times que jogam os grupos Vermelho e Branco da Top League (os grupos que dão vagas diretas na fase de oitavas de final) estrearão apenas no dia 20.

O campeonato deste ano é muito aguardado porque está recheado de grandes jogadores internacional – com vários All Blacks, Wallabies e Springboks, por exemplo – e porque a competição (que conta com 25 times) definirá as 12 equipes que disputarão a primeira divisão de 2022, a primeira 100% profissional da história da liga.

Apesar de menos badalada, a divisão Challenge tem alguns nomes de peso. O Kintetsu Liners, de Osaka, por exemplo, conta em seu elenco com os australianos Will Genia e Quade Cooper, ao passo que o Kurita Water Gush tem os também australianos Ned Hannigan e Wycliff Palu. Já no Shimizu Blue Sharks está o veterano Luke McAlister, ex All Blacks – apenas para citar alguns nomes.

- Continua depois da publicidade -

Os jogos que abrem a competição são os seguintes:

Dia 13/02: Kurita Water Gush x Kamaishi Seawaves;

Dia 13/02: Mazda Blue Zoomers x Coca-Cola Red Sparks;

Dia 13/02: Toyota Industries Shuttles x Kyuden Voltex;

Dia 14/02: Kintetsu Liners x Shimizu Blue Sharks;

No fim de semana seguinte, haverá os seguintes jogos:

Dia 20/02: Toyota Industries Shuttles x Chogoku Red Regulions;

Dia 20/02: Coca-Cola Red Sparks x Kyuden Voltex;

Dia 20/02: NTT Shining Arcs x Honda Heat;

Dia 20/02: Panasonic Wild Knights x Ricoh Black Rams;

Dia 20/02: Kubota Spears x Munakata Sanix Blues;

Dia 20/02: Toyota Verblitz x Toshiba Brave Lupus;

Dia 20/02: Kobelco Steelers x NEC Green Rockets;

Dia 21/02: Canon Eagles x NTT-Docomo Red Hurricanes;

Dia 21/02: Mitsubishi Sagamihara Dynaboars x Suntory Sungoliath;

Dia 21/02: Hino Red Dolphins x Yamaha Jubilo;

O formato

16 times da Top League divididas em 2 grupos com 8 times cada; 6 primeiros colocados de cada grupo avançarão às Oitavas de final; 2 últimos colocados de cada grupo jogarão a Repescagem por 4 vagas nas Oitavas de final; Total de 7 rodadas, entre os dias 20 de fevereiro e 11 de abril;

9 times da Top League jogarão por 4 vagas na Repescagem;

Playoffs: Dias 17 e 18 de abril: Repescagem com 4 melhores do Top Challenge e 4 piores da Top League; Dias 24 e 25 de abril: Oitavas de final com os 12 melhores da Top League e os 4 vencedores da Repescagem; Dias 08 e 09 de maio: Quartas de final ; Dias 15 e 16 de maio: Semifinais ; Dia 23 de maio: FINAL ;



Os grupos

Clube Cidade Jogos Pontos Grupo Vermelho Honda Heat Suzuka (Mie) Kubota Spears Narita (Chiba) Mitsubishi Dynaboars Sagamihara (Kanagawa) Munakata Sanix Blues Munakata (Fukuoka) NTT Shining Arcs Urayasu (Chiba) Suntory Sungoliath Tokyo Toshiba Brave Lupus Tokyo Toyota Verblitz Toyota (Aichi) Grupo Branco Canon Eagles Yokohama (Kanagawa) Hino Red Dolphins Hino (Tokyo) Kobelco Steelers Kobe NEC Green Rockets Kashiwa (Chiba) NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka Panasonic Wild Knights Kumagaya (Saitama) Ricoh Black Rams Tokyo Yamaha Jubilo Iwata (Shizuoka) Top Challenge Chugoku Red Regulions Hiroshima Coca-Cola Red Sparks Fukuoka Kamaishi Seawaves Kamaishi Kintetsu Liners Higashiosaka (Osaka) Kurita Water Gush Atsugi (Kanagawa) Kyushu Kyuden Voltex Fukuoka Mazda Blue Zoomers Hiroshima Shimizu Blue Sharks Yokohama (Kanagawa) Toyota Industries Shuttles Kariya/Nagoya (Aichi)

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 6 primeiros dos Grupos Vermelho e Branco avançam às Oitavas de Final;

- 2 últimos dos Grupos Vermelho e Branco avançam à Repescagem Oitavas de Final;

- 4 melhores de cada grupo Top Challenge avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;

Equipes: