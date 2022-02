Tempo de leitura: 6 minutos

Com transmissões da ESPN3 e Star+, o Six Nations retorna nesse fim de semana com sua segunda rodada, que já tem sabor de decisão, uma vez que os dois favoritos, que venceram na primeira rodada, França e Irlanda, duelarão em Paris. Já atual campeão Gales, que perdeu na estreia, joga sua sobrevivência na luta pelo título recebendo no sábado a Escócia, que abriu o torneio provando que pode sonhar com a taça – e, para seguir sonhando, não pode perder pontos contra os galeses. No domingo, a Inglaterra busca reabilitação da derrota diante dos escoceses visitando a Itália.

O que você precisa saber sobre os duelos?

Quem vence o duelo de amanhã decisivo do Six Nations entre 🇫🇷França e Irlanda☘️? #FRAvIRE ao vivo no Star+ e ESPN3, 13h30. — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 11, 2022





12/02 – 11h15 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – ESPN3 / Star+

Árbitro: Nic Berry🇦🇺

Favorito: Escócia, apesar do tabu. Já são 20 anos sem vitória escocesa em Cardiff. Mas, o momento é escocês;

Fique de olho: Na primeira rodada, Gales foi dominado pela Irlanda, que impediu os galeses de executarem seu jogo de rucks rápidos, com a fisicalidade e a velocidade do jogo irlandês falando mais alto. A Escócia, por sua vez, soube fazer um jogo defensivamente perfeito contra os ingleses, destruindo as jogadas em velocidade dos ingleses e ganhando no breakdown. A Escócia está preparada para repetir a dose contra Gales e terá como armas a forma brilhante de Finn Russell, sobretudo no jogo de chutes, e a potência física de sua linha, com Van der Merwe, Tuipulotu e Harris em momento especial. Gales teve em Basham um dos seus destaques e o asa terá a companhia do debutante Morgan e de Moriarty para tentar mudar a narrativa no breakdown e dar mais bolas com velocidade e qualidade para Biggar tomar as decisões na linha e tentar explorar mais seus definidores;

Histórico: 127 jogos, 74 vitórias de 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales, 50 vitórias da 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia e 3 empates. Último jogo: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia 24 x 25 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em 2021 (Six Nations);

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Sam Skinner, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 WP Nel, 2 Stuart McInally, 1 Pierre Schoeman;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Rory Sutherland, 18 Zander Fagerson, 19 Magnus Bradbury, 20 Rory Darge, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Cameron Redpath;

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales: 15 Liam Williams, 14 Alex Cuthbert, 13 Owen Watkin, 12 Nick Tompkins, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Dan Biggar (c), 9 Tomos Williams, 8 Ross Moriarty, 7 Jac Morgan, 6 Taine Basham, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Dillon Lewis, 19 Seb Davies, 20 Aaron Wainwright, 21 Gareth Davies, 22 Callum Sheedy, 23 Jonathan Davies;

05/02 – 13h45 – 🇫🇷França x Irlanda☘️, em Paris🇫🇷 – ESPN3 / Star+

Árbitro: Angus Gardner🇦🇺

Favorito: Equilíbrio absoluto. No papel, a Irlanda tem números superiores estatísticos, mas a França está em ascensão e joga em casa;

Fique de olho: O melhor jogo do ano? Não faltam destaque para o que será visto em Paris nesse sábado. A Irlanda é uma máquina bem acertada que é capaz de impor muita intensidade e velocidade nos rucks, com brilhantes carregadores de bola, e abrir a bola para uma linha com vários atletas capazes de criarem espaços – como o ponta criativo Mack Hansen. A ausência de Sexton é o grande problema dos verdes, com Carbery assumindo a camisa 10. A forma de Bundee Aki com a 12 fez os Bleus reapoderem com a fisicalidade de Moefana na mesma posição. A França ainda terá a dupla Dupont e Ntamack com a 9 e a 10, levando vantagem teórica no setor sobre os irlandeses. Por isso mesmo, o papel do breakdown irlandês em neutralizar o jogo dos dois será crucial. A batalha das terceiras linhas será épica – Doris, Van der Flier e Conan versus Jelonch, Cros e Alldritt. A Irlanda espera levar vantagem na segunda linha pela forma de James Ryas e Tadgh Beirne, mas a França tem mais nomes ascendentes especiais no setor, com Cameron Woki – muito móvel – e Paul Willemse. Os azuis podem ainda serem letais se levarem os verdes aos penais, com o chutador Jaminet sendo um nome a se prestar atenção com a 15;

Histórico: 100 jogos, 58 vitórias da 🇫🇷França, 35 vitórias da ☘️Irlanda e 7 empates. Último jogo: ☘️Irlanda 13 x 15 França🇫🇷, em 2021 (Six Nations);

🇫🇷França: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Gabin Villiere, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 Francois Cros, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Thibaud Flament, 21 Dylan Cretin, 22 Maxime Lucu, 23 Thomas Ramos;

☘️Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Mack Hansen, 10 Joey Carbery, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan (c), 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter;

Suplentes: 16 Dan Sheehan, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Iain Henderson, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Jack Carty, 23 Robbie Henshaw;

06/02 – 12h00 – 🇮🇹Itália x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Roma🇮🇹 – Star+

Árbitro: Damon Murphy🇦🇺

Favorito: Inglaterra, mesmo porque a Itália nunca venceu os ingleses e não tem nenhuma vitória no torneio desde 2015;

Fique de olho: A Inglaterra é ampla favorita para o duelo, mas a Itália tem esperanças de exibir evolução. O duelo entre os aberturas Garbisi, da Itália, e Marcus Smith, da Inglaterra, é o grande atrativo do jogo. A condução do capitão italiano Lamaro na terceira linha também estará em evidência e a volta de Steyn poderá dar à Itália mais condições de complicar o jogo inglês no breakdown. Não por acaso, os ingleses terão Itoje na terceira linha para buscar neutralizar as armas italianas no setor;

Histórico: 28 jogos e 28 vitórias da 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra. Último jogo: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 41 x 18 Itália🇮🇹, em 2021 (Six Nations);

🇮🇹Itália: 15 Edoardo Padovani, 14 Federico Mori, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro(c), 6 Braam Steyn, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Epalahame Faiva, 17 Cherif Traoré, 18 Tiziano Pasquali, 19 David Sisi, 20 Sebastian Negri, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Leonardo Marin;

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Joe Marchant, 12 Henry Slade, 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Alex Dombrandt, 7 Tom Curry (c), 6 Maro Itoje, 5 Nick Isiekwe, 4 Charlie Ewels, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 Ollie Chessum, 20 Sam Simmonds, 21 Ben Youngs, 22 George Ford, 23 Elliot Daly;

Seleção Jogos Pontos França 1 5 Irlanda 1 5 Escócia 1 4 Inglaterra 1 1 Gales 1 0 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;