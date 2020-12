Tempo de leitura: 1 minuto

O Tamanduás Bandeira, primeira clube inclusivo de rugby está buscando dar um passo adiante em 2021. Abaixo, o recado do clube e o link para você contribuir com a transformação do projeto em associação sem fins lucrativos.

Link para a vaquinha: https://abacashi.com/p/tamanduvaquinha

A prática esportiva no nosso país nem sempre acontece de maneira plena para todos. Momentos de exclusão, discriminação, elitismo, entre outros, colocam, às vezes, o esporte em um lugar de privilégio.

O Tamanduás-Bandeira Rugby Club surgiu em 06 de maio de 2017 de um encontro despretensioso que culminou com a criação do primeiro time inclusivo de Rugby do Brasil, que busca proporcionar a experiência do Rugby em um ambiente de inclusão, segurança e apoio para atletas de diferentes níveis, principalmente para pessoas LGBTQIA+.

Ao longo de aproximadamente 3 anos e 7 meses, criamos muita coisas juntes, com esforço e dedicação de nossos atletas e apoiadores, evoluímos tecnicamente, participamos de jogos, campeonatos e outras ações. Mas queremos mais!

Temos muitas necessidades mas com essa vaquinha, queremos conseguir dinheiro para nos oficializar como associação esportiva e adquirir material novo para 2021. Para isso, ao longo de 21 dias, vamos colocar em nossas redes sociais motivos diversos para que vocês nos apoiem. Ao mesmo tempo, faremos uma contagem regressiva para 2021, pois não vemos a hora de retornar aos campos para arrasar. Contamos com sua ajuda! Vem com a gente!

www.instagram.com/tamanduasbandeira