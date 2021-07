Tempo de leitura: 3 minutos

Sábado é dia de mais British and Irish Lions em ação. Depois de perderam pela primeira vez na África do Sul para os “Springboks não oficiais” por 17 x 13, os Lions (a seleção dos melhores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda) voltarão a campo na Cidade do Cabo para encararem os Stormers, naquele que é o último jogo preparatório antes dos três jogos finais contra os Springboks.

Os Stormers terminaram o Campeonato Sul-Africano no terceiro lugar e não terão 8 atletas convocados pelos Springboks – Bongi Mbonambi, Scarra Ntubeni, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Marvin Orie, Piet-Steph Du Toit, Herschel Jantjies e Damian Willemse – e, com isso, não oferecerão o mesmo nível de oposição que o jogo da quarta passada.

Os Lions, por outro lado, terão um XV totalmente diferente do último escalado, como previsível, pelo tempo curto passada desde o jogo anterior. A grande novidade é a volta ao time do segunda linha galês Alun Wyn Jones, que havia sido cortado dos Lions (quando era capitão do time) por lesão. A recuperação meteórica do galês fez com que o técnico Warren Gatland o chamasse de volta e já o escalasse para começar na reserva.

No time titular, o abertura inglês Marcus Smith, que esteve em campo contra o Canadá no último fim de semana pela Inglaterra, fará seu debut nos Lions, aos 22 anos de idade. Ele fará dupla com o scrum-half escocês Ali Price, num time recheado de atletas da Escócia. O capitão é o fullback Stuart Hogg, com o ponta Duhan van der Merwe, o asa Hamish Watson e o pilar Rory Sutheland retornando ao XV titular.

O artilheiro galês Josh Adams na ponta está de volta, assim como o centro irlandês Robbie Henshaw, um dos destaques do começo do tour, que fará dupla com o inglês Elliot Daly, que vai se firmando como opção para a posição. No pack, a terceira linha terá dois irlandeses que vivem momento especial em suas carreiras, Tadhg Beirne e Jack Conan, ao passo que a segunda linha terá o inglês Jonny Hill e o galês Adam Beard. Completam a primeira linha o pilar irlandês Tadhg Furlong e o hooker inglês Luke Cowan-Dickie, ambos ainda pedindo um lugar entre os titulares do tour.

Após a derrota do “outro elenco”, os Lions de sábado terão o favoritismo e precisarão de um jogo exemplar para conseguirem um lugar entre os titulares do duelo do dia 24 contra os Springboks. Grandes chances de um grande espetáculo.

17/07 – 13h00 – 🇿🇦Stormers x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo🇿🇦 – Watch ESPN AO VIVO

*Horário de Brasília

Árbitro: Wayne Barnes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇿🇦Stormers: 15 Sergeal Petersen, 14 Seabelo Senatla, 13 Rikus Pretorius, 12 Dan du Plessis, 11 Edwill van der Merwe, 10 Tim Swiel, 9 Godlen Masimla, 8 Evan Roos, 7 Johan du Toit, 6 Nama Xaba, 5 JD Schickerling, 4 Ernst van Rhyn (c), 3 Neethling Fouché, 2 JJ Kotze, 1 Leon Lyons;

Suplentes: 16 Andre-Hugo Venter, 17 Kwenzo Blose, 18 Sazi Sandi, 19 Justin Basson, 20 Marcel Theunissen, 21 Thomas Bursey, 22 Abner van Reenen, 23 Juan de Jongh, 24 Lee-Marvin Mazibuko, 25 Niel Otto, 26 Leolin Zas, 27 Cornel Smit;

🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions: 15 Stuart Hogg🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (c), 14 Josh Adams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 13 Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 12 Robbie Henshaw☘️, 11 Duhan van der Merwe🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 10 Marcus Smith🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 9 Ali Price🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 8 Jack Conan☘️, 7 Hamish Watson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 6 Tadhg Beirne☘️, 5 Jonny Hill🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 4 Adam Beard🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 3 Tadhg Furlong☘️, 2 Luke Cowan-Dickie🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 1 Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

Suplentes: 16 Jamie George🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 17 Mako Vunipola🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 18 Zander Fagerson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 19 Alun Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 20 Sam Simmonds🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 21 Gareth Davies🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 22 Chris Harris🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 23 Louis Rees-Zammit🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;