Comunicado da Confederação Brasileira de Rugby League (o rugby de 13 jogadores):

A Brasil Rugby League gostaria de informar a nomeação de Paul Grundy como o novo técnico principal da Seleção Feminina de Rugby League.

Técnico credenciado de nível 3 com proficiência em português e inglês, Grundy é um visitante frequente do Brasil e tem um filho que representa o time masculino brasileiro.

Grundy tem sido um técnico representativo em todas as competições regionais australianas, e até agora é o chefe de desenvolvimento da BRL.

Ele substituirá Matt Gardner que, devido às restrições do COVID e circunstâncias pessoais, não pôde cumprir suas obrigações como treinador principal.

“Esta foi uma decisão extremamente difícil, mas feita no melhor interesse da Brasil Rugby League para o futuro”, disse o Diretor de operações, Hugo Froes.

“Infelizmente, 2020 apresentou muitos desafios para todos nós e nos solidarizamos com o fato de Matt ter enfrentado uma combinação excepcional de fatores.

“O Brasil está entre as mais novas seleções participantes da Copa do Mundo e, à medida que o tempo se aproxima do torneio, talvez sejamos a nação com mais terreno para compensar em termos de feedback e preparação dos jogadores.

É a oportunidade de uma vida e que devemos agarrar com todo o entusiasmo.

Acreditamos que os pontos fortes do Paul irão melhorar a posição tanto da Seleção Amazonas quanto da Brasil Rugby League como um todo.”

Grundy já viajou muito pelo Brasil, e tem um filho e um neto que continuam morando no Estado de Minas Gerais.

Ele realiza cursos semanais de mentoria online para BRL para quem mora no Brasil e estará presente no país a partir da primeira rodada de testes seletivos em fevereiro.

“Enquanto eu estava ansioso para trabalhar com Matt até a Copa do Mundo, é uma grande honra receber a confiança em sua ausência”, disse Grundy.

“Eu amei o Rugby League minha vida inteira e tenho um grande carinho pelo Brasil.

“Vou dar tudo de mim a esse papel, sabendo que as Amazonas estarão fortemente preparadas, não só refletirá bem no país, mas também no esporte, e na própria Copa do Mundo.” Completa.