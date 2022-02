Tempo de leitura: 3 minutos

Duas grandes novidades presentearam com esperanças o rugby XV feminino brasileiro no começo deste ano. Vamos a elas.

Liga Mundial começa em 2023 com sul-americanas

Uma pequena alteração foi feita pelo World Rugby para a temporada inaugural do WXV, a nova liga mundial feminina. A competição, que será anual, começará em 2023 com 18 seleções, divididas em três escalões.

A primeira divisão (WXV1) as 3 primeiras colocadas do Six Nations europeu (torneio entre França, Inglaterra, Irlanda, Gales, Escócia e Itália) e as 3 primeiras colocadas do novo Four Nations (torneio entre Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Estados Unidos).

A segunda divisão (WXV2) terá 2 times europeus, o último colocado do Four Nations, a campeã da Oceania, a campeã da Ásia e a campeã da África.

Por fim, a terceira divisão (WXV3), originalmente concebida para ter somente 4 time, foi equiparada às demais divisões e terá também 6 times, sendo eles mais 2 europeus, um da África, um da Ásia, um da Oceania e, finalmente, o campeão da América do Sul.

Com isso, o Brasil sonhar em jogar já em 2023 o WXV3. Resta a Sudamerica Rugby (a confederação sul-americana) confirmar como será o novo Campeonato Sul-Americano da categoria.

O campeão do WXV3 de 2023 jogará o WXV2 de 2024, que valerá como parte das Eliminatórias

Copa do Mundo de 2025 terá vaga direta para a América do Sul

O World Rugby também anunciou como funcionarão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2025 do XV feminino. O torneio foi expandido para 16 times e pela primeira vez na história a América do Sul terá direito a uma vaga.

A distribuição das vagas é a seguinte:

– 1 vaga para o país sede (a definir);

– 4 vagas para as semifinalistas da Copa do Mundo de 2022 (originalmente marcada para 2021);

– 6 vagas para os campeonatos regionais, sendo: 1 vaga para a América do Sul, 1 para a Europa, 1 para a África, 1 para a Ásia, 1 para a Oceania e 1 para o Four Nations (Oceania/América do Norte);

– 5 vagas para as melhores do WXV 2024

Obs: Caso país sede seja semifinalista da Copa do Mundo 2022, ou caso os 4 semifinalistas sejam do Four Nations, novas vagas se abrem via WXV;

Copa do Mundo de 2022 definirá última classificada neste mês

A última vaga da Copa do Mundo de 2022 (que será disputada em setembro na Nova Zelândia) será definida entre Escócia, Cazaquistão e Colômbia, com os jogos da repescagem ocorrendo neste mês de fevereiro em Dubai.

Seleção Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia Austrália Gales Repescagem Grupo B Canadá Estados Unidos Itália Japão Grupo C Inglaterra França África do Sul Fiji

Dia (BR)* Hora (BR) Local vs Fase/Grupo 07/10/22* 22h15 Eden Park, Auckland França X África do Sul Grupo C 08/10/22 00h45 Eden Park, Auckland Inglaterra X Fiji Grupo C 08/10/22 03h15 Eden Park, Auckland Nova Zelândia X Austrália Grupo A 08/10/22* 20h45 Whangarei Estados Unidos X Itália Grupo B 08/10/22* 23h15 Whangarei Canadá X Japão Grupo B 09/10/22 01h45 Whangarei Gales X Repescagem Grupo A 14/10/22* 23h00 Whangarei Austrália X Repescagem Grupo A 15/10/22 01h30 Whangarei Estados Unidos X Japão Grupo B 15/10/22 04h00 Whangarei França X Inglaterra Grupo C 15/10/22* 20h45 Waitakere, Auckland Canadá X Itália Grupo B 15/10/22* 23h15 Waitakere, Auckland Nova Zelândia X Gales Grupo A 16/10/22 01h45 Waitakere, Auckland Fiji X África do Sul Grupo C 21/10/22* 22h15 Whangarei Austrália X Gales Grupo A 22/10/22 00h45 Whangarei Nova Zelândia X Repescagem Grupo A 22/10/22 03h15 Whangarei França X Fiji Grupo C 22/10/22* 20h45 Waitakere, Auckland Japão X Itália Grupo B 22/10/22* 23h15 Waitakere, Auckland Canadá X Estados Unidos Grupo B 23/10/22 01h45 Waitakere, Auckland Inglaterra X África do Sul Grupo C 29/10/22 00h30 Whangarei X Quartas de final 29/10/22 03h30 Whangarei X Quartas de final 29/10/22* 21h30 Waitakere, Auckland X Quartas de final 30/10/22 00h30 Waitakere, Auckland X Quartas de final 05/11/22 00h30 Eden Park, Auckland X Semifinal 05/11/22 03h30 Eden Park, Auckland X Semifinal 12/11/22 00h30 Eden Park, Auckland X Decisão de 3º lugar 12/11/22 03h30 Eden Park, Auckland X FINAL

*Dias e horários pela hora de Brasília