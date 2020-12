Tempo de leitura: 1 minuto

A ESPN começa o ano de 2021 com rugby ao vivo no Watch. É mais uma rodada da Gallagher Premiership inglesa.

Logo no dia 1º de janeiro, sexta, 12h00, tem ação, com Bristol e Newcastle (3º colocado contra 2º colocado). No dia 2, sábado, tem o jogaço Wasps e Exeter Chiefs, reedição da última final, às 11h00. E no domingo, dia 3, rola Leicester Tigers contra Bath, o clássico dos clubes com mais títulos nacionais.

A confirmar, a NHK (canal japonês) também poderá exibir na madrugada do dia 1º para o dia 2 as semifinais do Campeonato Japonês Universitário. Às 00h20 tem Meiji vs Tenri e às 02h45 Teikyo vs Waseda.

*Horários de Brasília

Classificação:

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 4 20 Newcastle Falcons Newcastle 4 16 Bristol Bears Bristol 4 15 Sale Sharks Salford (Manchester) 4 11 Harlequins Londres 4 10 Bath Bath 4 10 Wasps Coventry 4 9 Northampton Saints Northampton 4 7 London Irish Londres 4 7 Leicester Tigers Leicester 4 7 Gloucester Gloucester 4 5 Worcester Warriors Worcester 4 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)