Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta-feira, França e Inglaterra duelaram em amistoso feminino na cidade de Lille, na França, e novamente as Red Roses inglesas saíram vitoriosas, à semelhança da semana passada, quando a Inglaterra se sagrou campeã do Women’s Six Nations. Outra vez, o jogo foi parelho, com a vitória inglesa sendo por apenas 17 x 15. No entanto, o jogo foi encerrados aos 62′, por conta de falta de luz no estádio, que sofreu um apagão.



Foi uma partida mais aberta e com mais ação de mãos do que o jogo passado. Quem marcou o primeiro try foi a França, aos 9′, com Filopon, mas a Inglaterra respondeu logo depois, aos 14′, com try de Abby Dow. As Red Roses se viram em destaque com um amarelo a Zoe Harrison, aos 17′, que abriu espaços para as francesas explorarem, resultando em try da ex melhor do mundo. Aos 37′, veio a reação inglesa, com Dow correndo para mais um try.

No segundo tempo, o jogo ganhou em fisicalidade e Trémoulière e Harrison trocaram penais antes que a queda de energia privasse os times de mais pontos, pondo fim ao espetáculo. 17 x 15 foi o placar final oficial.

- Continua depois da publicidade -

15 17

🇫🇷França 15 x 17 Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Villeneuve-d’Ascq (Lille)🇫🇷

Árbitra: Clara Munarini🇮🇹

França

Tries: Filopon e Trémoulière

Conversões: Trémoulière (1)

Penal: Trémoulière (1)

15 Jéssy Trémoulière, 14 Caroline Boujard, 13 Maëlle Filopon, 12 Gabrielle Vernier, 11 Elise Pignot, 10 Morgane Peyronnet, 9 Pauline Bourdon, 8 Romane Ménager, 7 Gaëlle Hermet (c), 6 Julie Annerie, 5 Safi N’Diaye, 4 Madoussou Fall, 3 Rose Bernadou, 2 Agathe Sochat, 1 Annaelle Deshayes;

Suplentes: 16 Rose Thomas, 17 Lise Arricastre, 18 Clara Joyeux, 19 Coumba Diallo, 20 Laura Touyé, 21 Laure Sansus, 22 Camille Imart, 23 Émilie Boulard;

Inglaterra

Tries: Dow (2)

Conversões: Harrison (1) e Scarratt (1)

Penais: Harrison (1)

15 Ellie Kildunne, 14 Jess Breach, 13 Emily Scarratt, 12 Sarah McKenna, 11 Abby Dow, 10 Zoe Harrison, 9 Leanne Riley, 8 Sarah Hunter (c), 7 Vicky Fleetwood, 6 Poppy Cleall, 5 Harriet Millar-Mills, 4 Zoe Aldcroft, 3 Shaunagh Brown, 2 Amy Cokayne, 1 Vickii Cornborough;

Suplentes: 16 Lark Davies, 17 Hannah Botterman, 18 Bryony Cleall, 19 Abbie Ward, 20 Sarah Beckett, 21 Claudia MacDonald, 22 Flo Robinson, 23 Merryn Doidge;