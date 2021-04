Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Na Nova Zelândia, a penúltima rodada da temporada regular do Super Rugby Aotearoa se encerrou neste domingo, em Christchurch, com o grande clássico do país entre Crusaders e Blues. Já garantidos na final, os Crusaders voltaram a falar mais alto em vitória tranquila por 29 x 06 e eliminaram os Blues da competição.

Os Blues precisavam de ao menos 1 ponto para seguirem com chances de avançarem, mas falharam e agora não podem mais alcançar os Chiefs, vice líderes. Isso porque o primeiro critério de desempate no Super Rugby Aotearoa é o número de vitórias, com os Chiefs tendo 5 e os Blues 3, restando apenas uma rodada para o final. Assim, a grande final da Nova Zelândia será entre Crusaders e Chiefs no dia 8 de maio.



Foi um jogo decepcionante dos Blues, que tiveram mais posse de bola durante todo o jogo e correram quase o dobro de metros que os Crusaders, mas foram incapazes de quebrar a defesa do time da casa.

O primeiro tempo começou com Will Jordan correndo para o primeiro try dos ‘Saders logo aos 5′, em linda quebra de linha. Os Blues chegaram a ter um try anulado e, aos 27′, foi a vez de Sevu Reece marcar o segundo try dos donos da casa, recebendo passe longo na ponta.

- Continua depois da publicidade -

Os segundo tempo teve Otere Black chutando 2 penais para os Blues no início, mas o time de Auckland não logrou empacar a a reação. Codie Taylor, em maul, marcou o terceiro try dos Crusaders, aos 59’, definindo a sorte da partida. No fim, Jordan ainda marcou seu segundo try, apanhando chute no in-goal para dar números finais ao duelo: 29 x 06.

29 06

Crusaders 29 x 06 Blues, em Christchurch



Crusaders

Tries: Jordan (2), Reece e Taylor

Conversões: Mo’unga (3)

Penais: Mo’unga (1)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Leicester Fainga’anuku, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Tamaiti Williams, 18 Oliver Jager, 19 Mitchell Dunshea, 20 Tom Sanders, 21 Bryn Hall, 22 Dallas McLeod, 23 Manasa Mataele;

Blues

Penais: Black (2)

15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane (cc), 12 Tanielu Tele’a, 11 Caleb Clarke, 10 Harry Plummer, 9 Jonathan Ruru, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii (cc), 6 Blake Gibson, 5 Sam Darry, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Nepo Laulala, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Marcel Renata, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Taine Plumtree, 20 Akira Ioane, 21 Finlay Christie, 22 Otere Black, 23 AJ Lam;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 8 28 Chiefs Hamilton 7 20 Blues Auckland 7 15 Highlanders Dunedin 7 14 Hurricanes Wellington 7 7

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;