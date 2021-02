Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Madri, na Espanha, recebeu neste fim de semana o primeiro torneio de sevens chancelado pelo World Rugby com o objetivo de reaquecer as melhores seleções do mundo antes dos Jogos Olímpicos. Em campo, 5 seleções masculinas e 6 femininas.



Entre os homens, a Argentina conquistou o título, ao vencer o Quênia na grande final por 21 x 14. Lautaro Bazán fez 2 tries para os Pumas, enquanto Gastón Revol marcou o outro. Omondi fez os 2 tries quenianos no jogo. Argentina e quenianos já tinham duelado antes da final, na última rodada da primeira fase, com os Pumas triunfando por 21 x 07 (vídeo acima). No entanto, as atenções estiveram sobre os Estados Unidos que, além de desapontarem com apenas o terceiro lugar, viram seu grande craque, Perry Baker, sofrer preocupante lesão que pode tirá-los dos Jogos Olímpicos.

Perry Baker suffers broken leg at the Madrid 7s. Thankfully this angle does not show the injury (I’m not going to post it). Terrible blow to one of the world’s best. https://t.co/hh6XGfFHDV — Bryan Ray (@raysrugby) February 21, 2021



Entre as mulheres, a Rússia se sagrou campeão ao vencer na final a França por 17 x 05. As duas seleções ainda não conseguiram vaga nos Jogos Olímpicos e estarão em campo no Pré Olímpico de junho em Mônaco atrás das duas últimas vagas em Tóquio.

Masculino

Estados Unidos 38 x 17 Portugal

Espanha 12 x 40 Argentina

Espanha 05 x 35 Estados Unidos

Portugal 05 x 36 Quênia

Estados Unidos 19 x 24 Argentina

Espanha 05 x 19 Quênia

Argentina 47 x 05 Portugal

Quênia 38 x 07 Estados Unidos

Argentina 21 x 07 Quênia

Espanha 40 x 14 Portugal

Bronze: Estados Unidos 24 x 17 Espanha

Final: Argentina 21 x 14 Quênia

Feminino

Estados Unidos 40 x 00 Polônia

Rússia 41 x 00 Quênia

Espanha 00 x 43 França

Quênia 07 x 29 Estados Unidos

Rússia 24 x 10 França

Espanha 07 x 26 Polônia

França 63 x 05 Quênia

Rússia 45 x 07 Quênia

Espanha 00 x 36 Estados Unidos

Rússia 21 x 19 Estados Unidos

Espanha 10 x 07 Quênia

France 31 x 00 Polônia

Espanha 15 x 12 Rússia

France 27 x 07 Estados Unidos

Polônia 15 x 07 Quênia

5º lugar: Espanha 12 x 10 Quênia

Bronze: Estados Unidos 47 x 07 Polônia

Final: Rússia 17 x 05 France