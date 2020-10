Tempo de leitura: 3 minutos

A Argentina se sagrou campeão do Sul-Americano 4 Nações de 2020 de modo invicto ao vencer neste domingo em Montevidéu o Uruguai por 53 x 19, naquele que foi o jogo de melhor desempenho argentino no torneio. Os uruguaios, por outro lado, certamente tiveram o pior jogo do ano.

O primeiro tempo foi de resistência uruguaia, mas com os argentinos somando 2 tries de maul com Ruiz (Pumas e Jaguares) e 2 penais com Elías. Iruleguy fez belo try em troca de passes na ponta para o Uruguai e o jogo foi ao intervalo em 20 x 05.

Na segunda etapa, no entanto, a Argentina atropelou. Cancelliere (em ocorrido) e Osadczuk (recebendo após maul) fizeram os primeiros tries logo no recomeço, nocauteando de vez os uruguaios. Martinez marcou mais um, após lateral, e Bazán Vélez cruzaram o in-goal para dois novos tries, antes que Vilaseca, em interceptação, descontasse com o segundo try dos anfitriões. O try ainda animou os uruguaios que marcaram novamente com Lijtenstein em bela jogada, mas foi o craque argentino do sevens Bazán Vélez quem deu números finais ao encontro com o último try argentino. 53 x 19.

19 53

Uruguai 19 x 53 Argentina, em Montevidéu

Árbitro: Damián Schneider (Argentina)

Uruguai

Tries: Iruleguy, Vilaseca e Lijtenstein

Conversões: Silva (2)

1 Ezequiel Ramos, 2 Guillermo Pujadas, 3 Ignacio Péculo, 4 Juanjuan Garese, 5 Lorenzo Surraco, 6 Eric Dosantos, 7 Lucas Bianchi, 8 Santiago Civetta, 9 Ignacio Rodríguez, 10 Rodrigo Silva, 11 Baltazar Amaya, 12 Andrés Vilaseca (c), 13 Felipe Arcos Pérez, 14 Juan Manuel Alonso, 15 José Iruleguy;

Suplentes: Matías Benítez, Diego Arbelo, Leandro Segredo, Felipe Aliaga, Guillermo Lijtenstein, Nicolás Freitas, Agustín Della Corte, Federico Favaro, Manuel Diana, Mateo Perillo;

Argentina

Tries: Ruiz (2), Cancelliere, Osadczuk, Martinez,

Conversões: Elías ()

Penais: Elías (2)

1 Javier Díaz, 2 Ignacio Ruiz, 3 Francisco Minervino, 4 Santiago Portillo, 5 Franco Molina, 6 Lautaro Bavaro, 7 Santiago Ruiz, 8 Javier Ortega Desio, 9 Joaquín Pellandini, 10 Martín Elías, 11 Mateo Carreras, 12 Teo Castiglioni, 13 Tomás Cubilla (c), 14 Matías Osadczuk, 15 Martín Cancelliere;

Suplentes: 16 Martín Vaca, 17 Lucas Favre, 17 Estanislao Carullo, 18 Rodrigo Martínez, 19 Federico Gutíerrez, 20 Lautaro Bázan Vélez, 21 Juan Pablo Castro, 22 Facundo Ferrario, 23 Santiago Mare, 24 Juan Cruz Pérez Rachel, 25 Ramiro Tallone;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina XV Argentina XV 14 3 3 0 0 2 0 118 58 60 Chile XV Cóndores 9 3 2 0 1 0 1 72 59 13 Uruguai XV Teros 5 3 1 0 2 0 1 65 92 -27 Brasil XV Tupis 0 3 0 0 3 0 0 45 91 -46

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



Lista de campeões do Sul-Americano

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 1951 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil 1958 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Uruguai Peru 1961 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil 1964 São Paulo (Brasil) Argentina Brasil Uruguai Chile 1967 Buenos Aires (Argentina) Argentina Chile Uruguai 1969 Santiago (Chile) Argentina Chile Uruguai 1971 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1973 São Paulo (Brasil) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1975 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1977 Tucumán (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1979 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1981* Montevidéu (Uruguai) Uruguai Chile Paraguai Brasil 1983 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1985 Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1987 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1989 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1991 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1993 Todos os países Argentina Uruguai Paraguai Chile Brasil 1995 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1997 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1998 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2000 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile 2001 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2002 Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2003 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2004 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Venezuela 2005 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile 2006 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2007 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2008 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2009 Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2010 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2011 Puerto Iguazu (Argentina) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 2012 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2013 Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2014** Todos os países Uruguai Paraguai Brasil Chile 2015** Todos os países Chile Uruguai Paraguai Brasil 2016** Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2017** Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai Sul-Americano Seis Nações 2018 Todos os países Brasil Argentina XV Chile Uruguai XV Paraguai Colômbia 2019 Todos os países Argentina Uruguai XV Chile Brasil Colômbia Paraguai Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5ºs lugares 6ºs lugares Argentina 35 0 0 0 0 0 Uruguai 4 27 8 0 0 0 Chile 1 11 25 2 0 0 Brasil 1 1 3 14 3 0 Paraguai 0 2 3 13 8 0 Venezuela 0 0 0 1 0 0 Peru 0 0 0 1 0 0 Colômbia 0 0 0 0 0 1 Copa Sul-Americana** 2014 Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2015 Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Paraguai 2016 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2017 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Ranking Títulos Vices 3ºs lugares Argentina 3 0 0 Uruguai 0 3 0 Chile 0 0 2 Paraguai 0 0 1 Sul-Americano "B" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2000 São Paulo (Brasil) Brasil Venezuela Peru 2001 Todos os países Brasil Venezuela Peru Colômbia 2002 Lima (Peru) Brasil Peru Venezuela Colômbia 2003 Bogotá (Colômbia) Venezuela Brasil Colômbia Peru 2004 São Paulo (Brasil) Paraguai Brasil Peru Colômbia 2005 Assunção (Paraguai) Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2006 Caracas (Venezuela) Brasil Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2007 Lima (Peru) Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Luque (Paraguai) Brasil Paraguai Venezuela Colômbia Peru 2009 San José (Costa Rica) Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2010 Medellín (Colômbia) Peru Venezuela Colômbia Costa Rica 2011 Lima (Peru) Venezuela Peru Colômbia Costa Rica 2012 Valencia (Venezuela) Paraguai Colômbia Venezuela Peru 2013 Luque (Paraguai) Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2014 Apartadó (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru Equador 2015 Lima (Peru) Colômbia Peru Venezuela Equador 2016 Lima (Peru) Colômbia Venezuela Peru Equador 2017 Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru - 2018 Antigua Guatemala (Guatemala) Peru Guatemala Costa Rica - 2019 - - - - - Sul-Americano "C" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2012 Cidade da Guatemala (Guatemala) Costa Rica Guatemala Equador El Salvador 2013 San José (Costa Rica) Equador Costa Rica Guatemala El Salvador 2014 Balboa (Panamá) El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá 2015 San Salvador (El Salvador) Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá 2016 Cidade da Guatemala (Guatemala) Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador 2017 San José (Costa Rica) Costa Rica Guatemala Nicarágua Panamá 2018 Todos os países Panamá El Salvador Honduras - 2019 - - - - -

* Argentina não participou em 1981;



**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.