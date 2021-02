Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana, Madri, na Espanha, recebeu novamente outro torneio de sevens chancelado pelo World Rugby com seleções importantes voltando à ação após a longa pausa da pandemia – e de olho nos Jogos Olímpicos. Exatamente como no torneio do fim de semana passado, Argentina, no masculino, e Rússia, na feminino, se sagraram campeãs.

Os Pumas fizeram outra campanha perfeita, vencendo o Quênia na grande final por impressionantes 47 x 05. Marcos Moneta foi o grande destaque na final com hat-trick (3 tries), enquanto Rodrigo Etchart e Joaquín De La Vega marcaram cada um 2 tries. Os quenianos haviam feito uma boa primeira fase, superando os Estados Unidos, que ficaram apenas com o bronze, após vitória sobre os donos da casa, a Espanha. O Chile, que viajou à Europa apenas para esse torneio, para seguir preparação ao Pré Olímpico, terminou com o quinto lugar, vencendo apenas Portugal no jogo final. Ainda assim, os chilenos tiveram alguns resultados parelhos, como derrota por apenas 12 x 05 para os norte-americanos.

- Continua depois da publicidade -

Entre as mulheres, a Rússia (que ainda não tem vaga em Tóquio) seguiram forte preparação para o Pré Olímpico e venceram na final o Quênia (que irá a Tóquio). As russas tiveram caminho facilitada por conta das desistências dos Estados Unidos e da França, por conta de casos da COVID-19.

Ainda não foram confirmados quais serão os próximos torneios que rolarão no mundo com o apoio do World Rugby.







Masculino

Quênia 26 x 12 Portugal

Espanha 07 x 35 Argentina

USA 12 x 07 Chile

Portugal 00 x 21 Argentina

Espanha 24 x 19 Chile

Quênia 29 x 12 USA

Argentina 31 x 05 Chile

Portugal 05 x 49 USA

Espanha 17 x 19 Quênia

Argentina 28 x 00 USA

Espanha 31 x 05 Portugal

Quênia 15 x 05 Chile

Espanha 10 x 26 USA

Argentina 36 x 19 Quênia

Portugal 17 x 00 Chile

5º lugar: Chile 33 x 19 Portugal

Bronze: Espanha 27 x 21 USA

Final: Argentina 45 x 07 Quênia

Feminino

Rússia 17 x 05 Quênia

Espanha 05 x 32 USA*

Espanha 00 x 34 Rússia

USA 62 x 00 Polônia

Espanha 00 x 22 Quênia

Polônia 00 x 26 Rússia

Polônia 12 x 10 Quênia

Espanha 22 x 19 Polônia

Bronze: Espanha 17 x 19 Polônia

Final: Rússia 19 x 00 Quênia

*desistiu após o sábado