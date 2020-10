Tempo de leitura: 2 minutos

Ignácio Fernández Lobbe, treinador da Argentina XV, confirmou neste domingo seu elenco final de 30 jogadores para o Campeonato Sul-Americano, que será jogado no Uruguai entre os dias 17 e 25 deste mês.

Apesar de ser a seleção de desenvolvimento da Argentina, a Argentina XV será liderada por um jogador já com experiência pelos Pumas: o asa de 30 anos Javier Ortega Desio, que defendeu a seleção nas edições 2015 e 2019 da Copa do Mundo, tendo 54 jogos oficiais pelos Pumas.

O elenco tem 4 anos que tinha contra com os Jaguares param jogarem neste ano o Super Rugby: além de Ortega Desio, estão no time o pilar de 25 anos Javier Díaz (14 jogos pelos Jaguares e 3 pelos Pumas), o asa de 20 anos Bautista Pedemonte e o fullback Mateo Carreras, de 20 anos, que estavam no elenco de 2020, mas não foram a campo.

- Continua depois da publicidade -

A maior parte dos atletas da Argentina XV são do Ceibos, o time do país que debutou neste ano pela SLAR (a liga profissional sul-americana). O time tem um total de 17 jogadores dos Ceibos, além de 1, o segunda linha Federico Gutiérrez, que atuou pelo Olimpia, do Paraguai, na SLAR 2020.

São ainda 3 atletas que estão atuando pela seleção principal de sevens da Argentina no Circuito Mundial: Bazán Vélez, Mare e Osadczuk, que estão entre os maiores pontuadores dos Pumas no circuito. O elenco conta, por fim, com 5 atletas dos Pumitas, as seleções juvenis da Argentina, que ainda não estrearam nos times profissionais do país.

Pilares: Rodrigo Martínez (Ceibos), Javier Díaz (Jaguares), Estanislao Carullo (Pumitas), Lucas Favre (Ceibos), Francisco Minervino (Ceibos)

Hookers: Leonel Oviedo (Ceibos), Martín Vaca (Pumitas), Ignacio Ruiz (Pumitas)

Segundas linhas: Federico Gutiérrez (Olímpia Lions, Paraguai), Franco Molina (Ceibos), Santiago Portillo (Ceibos), Ramiro Tallone (Pumitas),

Terceiras linhas: Lautaro Bavaro (Ceibos), Javier Ortega Desio (Jaguares), Juan Cruz Pérez Rachel (Pumitas), Santiago Ruiz (Ceibos), Bautista Pedemonte (Jaguares);

Scrum-halves: Lautaro Bazán Vélez (Sevens), Gonzalo García (Ceibos);

Abertura: Martín Elias (Ceibos), Santiago Mare (Sevens);

Centros: Teo Castiglioni (Ceibos), Tomás Cubilla (Ceibos), Juan Pablo Castro (Ceibos), Matías Osadczuk (Sevens);

Pontas: Martín Cancelliere (Ceibos), Facundo Ferrario (Ceibos), Leopoldo Herrera (Ceibos);

Fullbacks: Juan Bautista Daireaux (Ceibos), Mateo Carreras (Jaguares);