Mais um argentino oriundo dos Jaguares foi contratado para jogar o Top 14 francês. É Juan Cruz Mallía, ponta de 24 anos, que esteve no elenco dos Pumas na Copa do Mundo de 2019. O jogador assinou contrato com o gigante do rugby francês Toulouse.

O clube perdeu jogadores importantes por lesão, como Romain Ntamack, Lucas Tauzin e Arthur Bonneval.

Andy Ellis em Nova York

Outro argentino que foi contrato para jogar no exterior é o jovem oitavo Benjamín Bonesso, de 23 anos. O jogador que defendeu os Pumitas e a Argentina XV é nascido nos Estados Unidos e fechou agora contrato com o Rugby United New York, da Major League Rugby (MLR) norte-americana – time do brasileiro Wilton “Nelson” Rebolo.

O time de Nova York, no entanto, chamou mais atenção por confirmar a contratação do neozelandês Andy Ellis, de 36. Scrum-half campeão mundial em 2011, Ellis tem 28 jogos pelos All Blacks, tendo se aposentado da seleção em 2015. Depois de sair dos Crusaders em 2016, Ellis fazia carreira no rugby japonês, tendo atuado no Kobelco Steelers, campeão de 2019.

Utah contrata namibiano

Por sua vez, o Utah Warriors, também da MLR, contratou o abertura Cliven Loubser, de 23 anos, que defendeu a Namíbia na última Copa do Mundo. Com 19 jogos por sua seleção, Loubser é bom chutador e estava atuando em Leeds, na 2ª divisão inglesa. Ele é o quarto atleta da Namíbia na MLR 2021.