Tempo de leitura: 2 minutos

Comunicado da Confederação Brasileira de Rugby:

Prezados,

Através do presente comunicado, a Confederação Brasileira de Rugby informa que a Assembleia Geral Eletiva ocorrerá no dia 31 de outubro de 2020, às 16h (horário de Brasília), para a discussão e deliberação dos temas:

- Continua depois da publicidade -

Ordem do dia:

(i) Informar sobre a nomeação, por via de indicação do Comitê de Nomeação, de 5 (cinco) membros independentes para compor o Conselho de Administração e 2 (dois) membros para compor o Conselho Fiscal, e informar acerca da eleição de 5 (cinco) membros da Comissão de Atletas e de 1 (hum) representante dos Árbitros para o Conselho de Administração;

(ii) Deliberar sobre a votação e eleição de cargos eletivos da CBRu, para o período compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2024, assim entendidoa eleição, via “membros da base” de 2 (dois) membros ao Conselho de Administração, a eleição, para o período de 01/01/2021 até 31/12/2022, de 3 (três) “membros da base” para o Conselho de Administração. Deliberar, ainda, sobre a eleição de 4 (quatro) cargos do Conselho Fiscal da CBRu destinados aos “membros da base”, sendo 2 sendo que 2 (dois) serão consideradosefetivos e 2 (dois) suplentes.

A AG Eletiva será realizada por meio de vídeo conferência na plataforma V-Casting.

Para que os interessados em participar da Assembleia Geral Eletiva da CBRu como ouvintes consigam acessar a plataforma de transmissão, é necessário o envio ao endereço de e-mail governanca@brasilrugby.com.br do nome completo (ou razão social) e e-mail, para que o PIN seja devidamente gerado, habilitando o acesso à plataforma.

O envio dos dados para o e-mail indicado deve ser realizado impreterivelmente até às 15h do dia 30 de outubro de 2020 (sexta-feira).

Para acesso a plataforma V-Casting seguem as informações:

Link: https://vcasting.voitel.com.br/?transmissionId=8561

Login/Email: Preencher com email( este email é o login de acesso a plataforma, portanto apenas este email dará acesso a plataforma durante a AG Eletiva )

Senha/PIN: Preencher com Senha/PIN atribuído (esta Senha/PIN é pessoal e intransferível, apenas com esta Senha/PIN o interessado terá acesso a plataforma)

Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AG Eletiva, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital.

Dessa maneira, o sistema de videoconferência V-Casting será reservado para acompanhamento da AG Eletiva, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AG Eletiva, sem a possibilidade de manifestação.

A CBRu ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos interessados em ser ouvintes da AG Eletiva assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital V-Casting.

A CBRu não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da CBRu.