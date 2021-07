Tempo de leitura: 7 minutos

Os Jogos Olímpicos vão ganhando cara. A maioria das seleções classificadas a Tóquio já anunciaram seus elencos, tanto no feminino como no masculino.

Ao contrário do Rio 2016, que contou com alguns atletas do XV migrando de última hora para o sevens, os Jogos do Japão não terão muitos nomes famosos do rugby XV. Os dois principais nomes são o fijiano Semi Radradra, do Bristol Bears, que defenderá a seleção de seu país, e Samu Kerevi, fijiano de nascimento, que defenderá a Austrália em Tóquio. Kerevi tem 29 jogos pelos Wallabies no XV e estava neste ano atuando no rugby japonês pelo Suntory Sungoliath.

No masculino, apenas um medalhista de ouro do Rio 2016 estará em Tóquio: é o fijiano Jerry Tuwai, que também é o atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo no sevens e poderá fazer história com um segundo ouro olímpico. O torneio contará ainda com os três maiores artlheiros de tries da história do Circuito Mundial: o britânico Dan Norton, o queniano Collins Injera e o neozelandês Tim Mikkelson, que é o atleta do torneio com mais títulos mundiais na carreira e o jogador com mais jogos na história dos All Blacks no sevens. Melhor jogador do mundo em 2017 e 2018, Perry Baker, dos Estados Unidos, também estará no Japão.

Representante sul-americana, a Argentina vem fazendo grande temporada e terá 4 atletas que estiveram no Rio 2016: Santiago Álvarez, Rodrigo Etchart, Gastón Revol e Germán Schulz.

Dos principais candidatos a medalha, resta ainda a África do Sul revelar seu time.

Ellia Green de fora

A grande surpresa até aqui nas convocações do feminino foi a Austrália, atual medalhista de ouro, deixar de fora Ellia Green. A Austrália, no entanto, terá 5 atletas que campeãs de 2016: Sharni Williams, Shannon Parry, Emma Tonegato, Evania Pelite e Charlotte Caslick.

A maior concorrente das australianas, a Nova Zelândia, atual campeã mundial, terá 8 jogadoras medalhistas de prata em 2016: Sarah Hirini (a capitã), Kelly Brazier, Gayle Broughton, Theresa Fitzpatrick, Tyla Nathan-Wong, Ruby Tui, Portia Woodman (maior artilheira de tries da história do sevens feminino) e Michaela Blyde. Tui Woodman e Blyde já foram eleitas melhores jogadoras do mundo.

O Canadá terá outra recordista, Ghislaine Landry, maior pontuadora da história do sevens feminino.

O Brasil, representante sul-americano, terá 4 atletas que estiveram no Rio 2016: Raquel Kochhann, nomeada agora capitã, Luiza Campos, Isadura Cerullo e Haline Scatrut.

FEMININO 🇦🇺 Austrália Shannon Parry (c), Sharni Williams (c), Faith Nathan, Dominique Du Toit, Emma Tonegato, Evania Pelite, Charlotte Caslick, Madison Ashby, Tia Hinds, Sariah Paki, Demi Hayes, Maddison Levi;

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa;

Lista de espera: Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima;

🇨🇦Canadá

Elissa Alarie, Olivia Apps, Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields, Ghislaine Landry, Kaili Lukan, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Karen Paquin, Keyara Wardley, Charity Williams;

🇨🇳China

Ainda não revelado

🇺🇸Estados Uniodos

Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis (c), Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas (c);

Lista de espera: Nia Toliver, Kasey McCravey, Nana Fa’avesi;

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

🇬🇧Grã Bretanha

Celia Quansah, Deborah Fleming, Alex Matthews, Abbie Brown (c), Abi Burton, Holly Aitchison, Natasha Hunt, Megan Jones (c), Helena Rowland, Hannah Smith, Emma Uren, Jasmine Joyce;

Lista de espera: Lisa Thomson;

🇯🇵Japão

Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (c), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (c), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda;

🇰🇪Quênia

Philadelphia Olando (c),Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino;

🇳🇿Nova Zelândia

Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;

🇷🇺Atletas da Rússia

Daria Noritsina, Mariya Pogrebnyak, Daria Shestakova, Alena Tiron , Baizat Khamidova, Iana Danilova, Kristina Seredina, Marina Kukina, Daria Lushina, Elena Zdrokova, Nadezhda Sozonova, Anna Baranchuk;

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia Atletas da Rússia Grã-Bretanha Quênia Grupo B Canadá França Fiji Brasil Grupo C Austrália Estados Unidos China Japão

MASCULINO

🇿🇦África do Sul

Ainda não revelado

🇦🇺Austrália

Lachlan Anderson, Joe Pincus, Dylan Pietsch, Nicholas Malouf (c), Henry Paterson, Maurice Longbottom, Joshua Coward, Joshua Turner, Lachlan Miller, Samu Kerevi, Dietrich Roache, Henry Hutchison;

🇦🇷Argentina

Santiago Álvarez (c), Lautaro Bazán, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Germán Schulz;

🇨🇦Canadá

Phil Berna, Connor Braid, Andrew Coe, Justin Douglas, Mike Fuailefau, Lucas Hammond, Nathan Hirayama, Harry Jones, Patrick Kay, Matt Mullins, Theo Sauder, Jake Thiel, Conor Trainor;

🇰🇷Coreia do Sul

Ainda não revelado

🇺🇸Estados Unidos

Perry Baker, Danny Barrett, Maceo Brown Tempe, Madison Hughes (c), Martin Iosefo, Carlin Isles, Matai Leuta Monterey, Folau Niua, Ben Pinkelman Denver, Joe Schroeder, Stephen Tomasin, Kevon Williams;

🇫🇯Fiji

Kalione Nasoko, Josua Vakurinabili, Meli Derenalagi, Iosefo Masi, Asaeli Tuivuaka, Semi Radradra, Vilimoni Botitu, Waisea Nacuqu, Napolioni Bolaca, Jiuta Wainiqolo, Aminiasi Tuimaba, Jerry Tuwai (c);

🇬🇧Gã-Bretanha

Alec Coombes, Ben Harris, Ethan Waddleton, Ross McCann, Alex Davis, Tom Mitchell (c), Robbie Fergusson, Dan Bibby, Harry Glover, Ollie Lindsay-Hague, Max McFarland, Dan Norton;

Lista de espera: Tom Bowen;

🇮🇪Irlanda

Ainda não revelado

🇯🇵Japão

Kippei Ishida, Ryota Kano, Jose Seru, Kameli Raravou Latianara Soejima, Lote Tuqiri, Kazushi Hano, Masakatsu Hikosaka, Yoshikazu Fujita, Brackin Henry, Colin Raijin Bourke, Chihito Matsui (c), Naoki Motomura;

🇰🇪Quênia

Andrew Amonde (c), Alvin Otieno, Vincent Onyala, Herman Humwa, Collins Injera, Daniel Taabu, Willy Ambaka, Johnstone Olindi, Eden Agero, Jeffrey Oluoch, Nelson Oyoo, Jacob Ojee, Billy Odhiambo;

🇳🇿Nova Zelândia

Tim Mikkelson (c), Scott Curry (c), Dylan Collier, Tone Ng Shiu, Sam Dickson, Andrew Knewstubb, Ngarohi McGarvey-Black, Sione Molia, Kurt Baker, Joe Webber, Etene Nanai-Seturo, Regan Ware;