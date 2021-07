Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Este fim de semana foi marcado pelas finais das conferências da Major League Rugby norte-americana, isto é, as semifinais da competição. Atlanta ficou com o título do Leste e Los Angeles, como esperado, do Oeste, o que significa que a final vai opor as duas equipes.

Atlanta bateu o United New York (time do brasileiro Nelson, que não esteve em campo, pois defendia o Brasil) por 10 x 09 dramáticos. O jogo se encaminhou para os minutos finais com 09 x 03 para New York e, aos 75′, Alex Maughan marcou o try da virada do time do estado da Georgia.



Já na Califórnia o Los Angeles Giltinis confirmou seu favoritismo derrotando o Utah Warriors por 17 x 13. O ídolo australiano Adam Ashley-Cooper fez o primeiro try aos 35′ para LA, mas Utah virou o placar com 2 penais de Schulte e um try no começo do segundo tempo de Sama Malolo. O jogo ganhou em dramaticidade, com Los Angeles arrancando os tries o herói Ryan James, primeira linha australiano, que rompeu o in-goal aos 68′ e aos 77′.



- Continua depois da publicidade -

A grande final será no dia 1º de agosto, domingo, em Los Angeles.

Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

10 09 Atlanta 10 x 09 New York, em Atlanta 17 13 Los Angeles Giltinis 17 x 13 Utah Warriors, em Los Angeles

01/08 – Los Angeles Giltinis x Atlanta, em Los Angeles